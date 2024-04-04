Balıkesir’in Gönen ilçesinde CHP’den ikinci kez belediye başkanı seçilen İbrahim Palaz mazbatasını aldı. Palaz, hemşehrilerine teşekkür ederek, “Gönen halkını çok seviyorum, onlarla birlikte hareket etmek istiyorum” dedi.

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde CHP’li İbrahim Palaz, yüzde 50.67’lik oranla toplam 25 bin 466 oy alarak ikinci kez Gönen Belediye Başkanı seçildi. İbrahim Palaz ve Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbatalarını aldı. Burada kısa bir açıklama yapan Palaz, “Seçim sürecinde Ramazan ayında olduğumuz için hemşehrilerimize huzursuzluk ve rahatsızlık veren bir ortam olmasın istedik. Ramazan ayına kadar siyasi konuşmalarımızı bitirip, Ramazan ayı içerisinde de hemşehrilerimizi selamladık. Süreç o şekilde işledi. Böylesi daha güzel ve hayırlı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın da en güzel yapacağı işlerden biri adaletli bir hizmet anlayışı olacaktır. Kendisini tanıyorum ve bu şekilde hareket edeceğine inanıyorum. Ben seçim süreci içerisinde almamız gereken hizmeti alamadığımızı söylemiştim. Örnekler var. AK Partili belediyelerin aldığı hizmetler var ve kıyasladığımızda biz normal şartlarda almamız gereken hizmeti alamadık. Gönen halkı da bu durumdan bıkmış. Onların yapması gereken işleri kendi bütçemizden bizler yaptık. Bundan sonraki süreçte da yapılması gereken hizmetleri istiyoruz. Ben tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Doğruyu farklı şekilde anlatmak isteyenler oldu ama onlara en büyük cevabı da sandıkta Gönen halkı verdi. Ben her zaman hemşehrilerimin yanında olacağım, onların fikirleriyle birlikte hareket edeceğim. Gönen halkını çok seviyorum, onlarla birlikte hareket etmek istiyorum” dedi.

Palaz, mazbatasını aldıktan sonra Gönen Belediyesi önünde vatandaşlara seslendi.