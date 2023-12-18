Yıldız derecelendirmeleri, filmlerden restoranlara, otomobil endüstrisinde yol güvenliği testlerine kadar her şeyi hemen değerlendirmek için kullanılır. Tüketici olarak yıldız derecelendirme sistemini anlıyor ve satın alma kararlarımızı bilgilendirmek için bunu kullanıyoruz. Buna, seyahat kararlarımız dahildir. Yıldız derecelendirmeleri en iyi havayolları, cazibe merkezleri ve oteller için yapılan rezervasyonların karar aşamasında etkilidir. Bu nedenle, bugünkü en büyük seyahat web sitelerinin çoğu, TripAdvisor gibi inceleme siteleri, Booking.com gibi OTA kanalları, Trivago gibi meta inceleme siteleri, Facebook gibi sosyal medya platformları ve hatta arama motorları da dahil olmak üzere yıldız derecelendirmelerini benimsemiş durumdadır

Bu makalede, Google’ın yıldızlı derecelendirme sistemini ve organik arama sonuçlarını otelinizin avantajına nasıl çevirebileceğinize ilişkin derinlemesine inceleme yapacağız

Yıldız Derecelendirmeleri Neden Önemlidir?

Google arama sonuçlarında otelinizin yanında yıldız derecelendirmesi olması son derece yararlı olabilir. Yıldız incelemeleri dikkat çekici olup, mülkünüzün Arama Motoru Sonuçlar Sayfasındaki (SERP) rakiplerinden üstün görünmesine yardımcı oluyor. Seyahat eden müşteriler için, diğer konukların söylediklerini temel alarak otelinize güven duygusu getirmek için toplumsal kanıtların önemli bir unsurunu oluşturuyorlar. Ayrıca yıldız derecelendirmelerinin tıklama oranlarını %29’a varan oranda artırdığı, web sitenize gelen trafiği ve potansiyel olarak daha fazla rezervasyonu olduğu görülmüştür

Google Yıldız Derecelendirme Sistemi Nasıl Çalışır?

Google ilk olarak 2010’da bir yıldız derecelendirme sistemini devreye aldı. Bu özellik, kullanıcıların Google.com’da arama yaparken yüksek puan alan satıcıları tespit etmesini kolaylaştırdı.

Satıcı derecelendirmeleri ilk olarak Google Adwords ve Google Alışveriş tarafından ücretli reklamlara eşlik etmek üzere kullanılacaktı

Bununla birlikte, Google kısa sürede yıldız derecelendirmesini organik arama sonuçlarına da uygulamaya başladı. Bunun için Google, Rich Snippet olarak bilinen bir şey kullanıyor. Rich Snippet’ler, Google’ın ilgili bilgileri bir web sayfasından almasını ve Google arama sonuçlarında “gizlice önizleme” olarak görüntülemesini kolaylaştıran yapılandırılmış bir veri biçimidir. Örneğin, incelemeleri web sitenize katıştırmak için bir inceleme widget’ı kullanıyorsanız, Google bu yapılandırılmış veriyi okuyabilir ve değerlendirme derecesi, kullanıcı adı ve yorumları gibi önemli bilgileri ayıklayabilir ve bir organik arama listesi içinde görüntüleyebilir. Amaç, araştırmacıların aradıklarını, en az çaba sarf etmeleri ile Google’da bulmasına yardımcı olmaktır.

Google, Yıldız Derecelendirmeye Nasıl Karar Verir?

Google, çeşitli “güvenilir” inceleme sitelerinden inceleme verilerini toplar. Google tarafından ‘güvenilen’ olması için, bu siteler incelemelerini, ancak her zamanki gibi yalnızca Google tarafından bilinen belirli ölçütleri kullanarak toplamalıdır. Daha sonra Google, ortalama bir yıldız derecelendirmesini görüntülemek için bu verileri toplar.

Google’da Yıldız Derecelendirmesi Nasıl Alınır?

Google’a göre yıldız derecelendirmesini etkileyen üç faktör var:

1) Güvenilen inceleme siteleri

2) Şema işaretlemesi

3) Site yetkisi

Güvenilen Yorum Siteleri

Yukarıda belirtildiği gibi, Google inceleme verilerini “güvenilir” inceleme sitelerinden oluşan bir birleşmeden toplar. Bu, incelemelerin meşru olmasını ve gerçek müşterilerin/konukların gelmesini sağlar. Tek bir inceleme sitesinin en güvenilir olduğu göz önüne alındığında, mülk düzeyinde yapabileceğiniz en iyi şey şudur:

1) Olağanüstü bir konuk deneyimi sunun.

2) Misafirlerinizden online bir pozitif yorum yazmalarını isteyin.

Misafirlerinizin yorumları tanınmış ve saygın bir yorum sitesine yazılması önemlidir. Örneğin: Expedia, Booking.com gibi bir online seyahat sitesi (bu kanal aracılığıyla rezervasyon yapıldığını varsayarak), otelinizin Facebook veya Google işletme sayfanız

Burada, Google İşletme sayfanıza yazılacak olan yorumların, arama sonuçlarının Google’ın Yerel Listeleme bölümünde yer alma şansınızı artırmanıza yardımcı olabileceğini belirtmek gerekir. Bu bölüm, ödenen reklamların altında ve organik listelerin üzerinde görünür; dolayısıyla, ücretsiz olarak alabileceğiniz sayfanın en iyi yerini oluşturur. Yerel listeler bölümü üç işletme listesiyle sınırlıdır, bu nedenle son derece rekabetçi, ancak öne çıkabilirseniz son derece değerlidir

Google’ın yerel liste bölümü kendine özgü bir konu olsa da, büyük oranda Google İşletme Listenizdeki özelliklerden kaynaklanmaktadır. Konuklar Google’da sizin hakkınızda bir yorum yazarken, yalnızca yıldız derecelendirmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda yerel listeler bölümünde seçilme şansınızı arttırır

Bir Google incelemesi göndermek için konuklarınızın bir Google hesabı (örneğin Gmail hesabı) olması gerekir. Ardından, Google’da oturum açıp otelinizi Google Haritalar’da arar ve soldaki menüden “Bir Yorum Yaz” butonuna basarak yorumlarını yazabilirler

Şema İşaretleme

Google İşletme sayfanızın yanı sıra diğer sitelerde de yorum almaya başladıktan sonra bunu Google’a bildirmeniz gerekir. Bu, şema kodunu (Schema Markup Code) web sitenize ekleyerek yapılabilir. Bunu webmaster’ınız ile konuşunabilirsiniz. Onlar Şema kodunu websitenize ekleyecektir.

Websitenizin İtibarı

SEO’nun diğer öğeleri gibi, websitenizin itibarı da Google’daki yıldız derecenizi etkileyebilir. Sitenizin itibarını yükseltmenin en iyi yolu, içeriğinizin kalitesini ve alaka düzeyini artırmak, içeriğinizi çevrimiçi paylaşmak ve web sitenizin SEO dostu olmasını sağlamaktır. Hangi içeriğin potansiyel misafirleriniz için yararlı olacağını düşünün ve ona göre içeriklerinizi zenginleştirin.

Sabırlı Olun

Yukarıda listelenen 3 faktörü yerinde getirdikten sonra sabırlı olun. Unutmayın, SEO uzun vadeli bir oyundur ve bir gecede otelinizde yıldız derecelendirmesi sihirli bir şekilde görünmez. Yapabileceğiniz en iyi şey, konuklarınıza, 5 yıldızlı bir incelemeyi garanti eden ve online yorum yazmaya teşvik eden olağanüstü bir hizmet sunmaktır.