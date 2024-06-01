Türkiye Halter Federasyonu Görme Engelliler Gençler ve Büyükler Halter Şampiyonası Ankara’da başladı.

Yenimahalle Spor Salonunda organize edilen ve 70 sporcunun katıldığı organizasyonda kadınlar kategorisinde takım halinde Türkiye şampiyonluğunu Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Kulübü elde etti. Türkiye ikinciliğini Manisa Görme Engelliler Kulübü elde ederken, üçüncülüğü ise Sakarya 54 Görme Engelliler Kulübü elde etti.

Organizasyon açılış seremonisinde konuşan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, önümüzdeki dönemlerde Görme Engelliler Türkiye Şampiyonasını hem kulüpler hem de ferdi olarak iki kez düzenlemek istediklerini söyledi. Başkan Ünlü, tüm sporculara, kulüplere ve antrenörlere başarı dilerken madalya kazanan sporculara da madalya ve kupalarını takdim etti.