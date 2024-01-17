Görsel hafıza türleri ikiye ayrılır:

Kısa Süreli Görsel Bellek: Kısa süre önce gördüğümüz bir şeyi akılda tutmaktır ve bu beceriyi çeşitli şekillerde kullanırız. Bir kağıttan diğerine bakarak resim çizme, bir işi yerine getirirken görselleştirmek ve acil bir durumda kullanılacak bir numarayı veya ismi hatırlamak gibi.

Kısa süreli görsel bellek aynı zamanda uzun süreli hafızaya giden bir yoldur. Kısa süreli görsel görsel bellekteki bilgiler yeterince tekrarlanırsa veya duygusal bir anlam taşıyorsa devamlı hatırlanır ve uzun süreli belleğe yerleştirilir.

Uzun Süreli Görsel Bellek: Geçmişten bu yana hatırlanan görsel bellek. Uzun süreli görsel hafızanın herkes üzerinde derin bir etkisi vardır. Farkında olmasak bile sürekli kullanırız. Geçmişte kısa süreli görsel hafızamıza yerleştirdiğimiz bir bilgiyi, uzun süreli görsel hafızamıza aktardığımızda birçok alanda defalarca kez o bilgiyi kullanabiliriz.

Görsel Hafıza: Okuma ve Yazma Arasındaki Bağlantı

Okurken, kelimeyi anlamı ile ilişkilendirmek için görsel hafızayı kullanırız. Bunu, kelimenin neyi temsil ettiğini zihnimizde canlandırarak yapıyoruz.

Yazarken ise, örneğin bir mektup yazarken geçmişte yazdığımız (veya okuduğumuz) bir mektubu nasıl yazdığımızı düşünürüz. Bu sayede yazarken hata yapma ihtimalimiz azalır.

Güçlü görsel bellek bir mikro beceridir ve görsel hafızası zayıf olan insanlarda, diğer mikro becerilerin gelişmiş olması muhtemeldir. Örneğin, bir yazı yazan bir insan, görsel hafıza yerine işitsel hafızadan faydalanmaya çalışabilir. Ancak işitsel hafıza hatırlama konusunda daha az etkilidir.

Öte yandan, işitsel becerileri zayıf olan insanlar da genellikle güçlü bir görsel beceriye sahiptir. Bu, beynimizin ve vücudumuzun bir çalışma şeklidir, her zaman bilinçsizce birbirini telafi eder. Bu inanılmaz yetenekler geliştirebilse de, yeterlilik için tüm mikro becerileri geliştirmek en faydalı tercih olacaktır.

Uzun süreli görsel hafıza beynin sol üst kısmıyla ilgilidir ve bu sebeple uzun süreli bir anıyı hatırlamaya çalışırken genellikle sol üste bakarız. Kısa süreli görsel hafıza ise sağ üst ile ilgilidir. Bu mutlak bir gösterge değildir çünkü bazı insanlarda kısa ve uzun süreli görsel bellek tam tersi yerlerdedir.

Görsel bellek, uzamsal hafıza ile de ilgilidir. Ancak görsel hafızadan bahsettiğimizde, genellikle uzamsal olmayan görsel hafızadan bahsederiz; bunun diğer adı “nesneleri görselleştirme” dir.

Zayıf Görsel Hafızanın Belirtileri

Görsel hafızası zayıf olan bir insanda bu belirtilerden biri veya birkaçı ortaya çıkabilir.

Okuduğunu anlama konusunda sorun yaşama

Gördüğü bir şeyi zor hatırlama

Okurken kelimeleri sesli şekilde betimleme

Yazma becerilerinde zayıflık

Zayıf matematik becerisi

Harfleri veya sayıları tanımada zorluk

Hesap makinesi kullanmada sorun yaşamak

Yavaş el yazısı

Kelime oyunu gibi oyunlarda sorun yaşamak

Yazarken harfleri veya kelimeleri karıştırmak

Diğer mikro beceriler gibi, görsel hafıza da doğru egzersizler yapılarak geliştirilebilir. Görsel hafızayı güçlendirmek, birçok alanda gelişim sağlar ve hayattan daha büyük keyif almaya yardımcı olur. Ayrıca, çeşitli işleri yerine getirirken daha az düşünmeye sebep olur ve dolayısıyla zihinsel yorgunluğu da azaltır.