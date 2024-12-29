Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu. Görür, depremin Plini-Strabo Fay Zonu’nda gerçekleştiğini belirterek, bu bölgede Afrika Levhası’nın Anadolu Levhası’nın altına dalarak tüketildiğini ifade etti. Bölgenin yüksek deprem potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Görür, “Akdeniz’de Girit çevresinde, Plini-Strabo Fay Zonu’nda depremler oluyor ve bu zonda deprem potansiyeli büyük. Özellikle Muğla çevresinde hissediliyor" dedi.



Kaynak: HABER MERKEZİ