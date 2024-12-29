Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehri yeni yıl için süslerken, caddeler adeta ışıl ışıl parladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılına sayılı günler kala Manisa’yı, yeni yıl neşesini paylaşmak üzere hazırladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın meydanlar, bulvarlar, ana arterler ve yoğun olarak kullanılan kavşaklarda yaptığı ışıklandırma çalışmaları ile Manisa ışıl ışıl oldu. Yapılan süslemeler ve ışıklandırmalar halkın beğenisini topladı.

Süsleme çalışmaları 17 ilçenin tamamında gerçekleştirildi. Başta yılbaşı ağaçları olmak üzere ay-yıldız temalı görseller ve LED ışıklarla hazırlanan dekoratif süslemeler, Manisa caddelerini görsel şölene dönüştürdü. Yapılan ışıklandırma çalışmaları ve hazırlıklar vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı. Fotoğraf çekim alanı olarak düzenlenen bölümlere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek bu anları ölümsüzleştirdi.