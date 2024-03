Göz kaşıntısı genellikle bir hastalığın belirtisidir. Kaşıntıyı görme yeteneğini tehdit etmese de, tahrişe neden olabilir ve oldukça rahatsız edici olabilir. Bu kişinin günlük yaşam kalitesini etkileyebilir. Kaşıntı gözlerinin en sık nedeni polen alerjisidir. Çevre kirliliğinden de kaynaklanabilir. Göz kaşıntısına neden olan faktörler tedaviden önce analiz edilmelidir.

Göz Kaşıntısı Neden Olur?

• Polen alerjisi, alerjik konjonktivit kaşıntı ve kızarıklık

• Göz Vakfı

• Astım, alerjik rinit ve egzama

• Kontakt lens ve kontakt lens kullanırken hijyenden kaçınmak

• Bakteriyel enfeksiyonlar

• Sıcak iklimler ve hayvan tüyleri

• Belirli kozmetik ürünlere duyarlılık

Göz Kaşıntısı Belirtileri

• Gözlerde sürekli kaşıntı

• Yanma hissi

• Göz akışı

• Gözlerin ve göz kapaklarının iltihaplanması

• konjonktival inflamasyon

• Göz kapaklarında kızarıklık ve tahriş

• Işık duyarlılığı

Genellikle kaşıntıyı hafifletmek için antihistamin göz damlaları kullanılır. Alerjenleri önlemede ve kaşıntıyı hafifletmede çok etkilidirler. Bununla birlikte, ilaç tedavilerine ek olarak, kaşıntıyı gidermek için botanik çözeltiler de uygulanabilir.

Göz Kaşıntısına Ne İyi Gelir?

Göz mikrobu için iyi olan ve kolay uygulanabilen bazı tedavi yöntemleri mevcut. Göz kaşıntısı çoğu insanda görülebilen, ancak çoğu insan tarafından göz ardı edilen bir durumdur. Fakat bu gözlerdeki kaşıntı ileriki dönemlerde ciddiye alınmazsa, mikrobiyal hastalığın başlangıcı olabilir.

1. Aloe vera

Aloe vera göz kaşıntısını hafifletmek için etkili çözümlerden biridir.

• Taze aloe vera bitkisinin yaprakları dikey olarak kesilir ve aloe vera jeli içeriden alınır. Bu jel bir çay kaşığı bal ve yarım fincan mürver çiçeği çayı ile karıştırılır.

• Bu karışım günde en az iki kez gözlere uygulanır.

• Bu işlem, kaşıntı tamamen bitene kadar her gün tekrarlanmalıdır.

2. Sebze suları

Çiğ sebze suları, özellikle çiğ havuç suyu ve ıspanak suyu, göz kaşıntısını hafifletmede oldukça etkilidir.

• Bir veya iki taze havuç suyu sıkılır. Bu su her gün sarhoş olabilir. Gözdeki kaşları hafifletir.

• Ayrıca her gün ıspanak suyu tüketilebilir.

• Havuç suyu ve ıspanak suyunun karıştırılmasıyla da tüketilebilir.

3. Çemen otu tohumu

Çemen otu çekirdeği, gözlerin kaşıntı sorunlarının tedavisinde kullanılan bir başka çözümdür.

• Cemen tohumları yaklaşık 8 veya 10 saat boyunca suda tutulur. Sonra ezilir ve pürüzsüz bir macun haline getirilir.

• Bu macun gözlere uygulanır ve yaklaşık 20 dakika beklenir.

• Gözler daha sonra soğuk su ile yıkanır.

• Bu prosedür gözlerde kaşıntıdan kurtulmak için günde iki kez tekrarlanabilir. Düzenli kullanım önerilir.

4. Çiğ patates

Çiğ patatesler kaşıntılı gözlerden kurtulmak için de kullanılabilir.

• Çiğ patatesler ince yuvarlak dilimler halinde kesilir. Kesilen dilimler birkaç dakika buzdolabında saklanır.

• Daha sonra patates dilimlerini soğuk olarak gözlere uygulayın ve yaklaşık 30 dakika bekleyin.

• İşlem kaşıntıyı hafifletmek için günde 3 kez tekrarlanabilir.

5. Soğuk süt

Süt de kaşıntıyı giderici çözümlerden biri olarak kabul edilir.

• Temiz pamuk yardımıyla, soğuk süt doğrudan göze uygulanabilir.

• Bu pamuğu gözünüzün üzerine yerleştirin ve yaklaşık 15 veya 20 dakika bekletin.

• Prosedür etkili sonuçlar elde etmek için günde 3 kez tekrarlanabilir.

6. Su ve tuz

Su ve tuz, kaşıntılı gözlerin tedavisinde kullanılan başka bir yöntemdir.

• Bir bardak suya bir çay kaşığı tuz eklenir.

• Bu karışım hafifçe kaynatılır ve soğumaya bırakılır. Karıştırdıktan sonra gözler karışımla yıkanır.

7. Su

• Su tüketimi artırılmalıdır.

• Gözleri nemli tutmak için günde en az 10 veya 12 bardak su içilmelidir.