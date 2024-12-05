Göz kuruluğu, gözyaşı üretiminin yetersiz olması veya gözyaşının hızlı buharlaşması nedeniyle ortaya çıkar ve rahatsızlık verebilir.

İşte göz kuruluğunu hafifletmek için bazı öneriler:

GÖZ KURULUĞUNDAN KURTULMANIN YOLLARI

1. Gözyaşı damlası veya jel kullanın

Eczanelerde satılan suni gözyaşı damlaları (koruyucusuz olanları tercih edin) gözlerin nemlenmesine yardımcı olabilir. Daha ciddi durumlar için göz jelleri tercih edilebilir.

2. Omega-3 yağ asitlerini tüketin

Omega-3 yağ asitleri, gözyaşı bezlerini destekleyerek gözyaşı üretimini artırabilir. Balık (özellikle somon, sardalya) tüketebilir veya doktor önerisiyle omega-3 takviyesi alabilirsiniz.

3. Ortamın nemini artırın

Kuruluğu artıran klimalı veya ısıtıcı kullanılan ortamlarda nemlendirici cihazlar kullanarak havayı nemlendirin.

4. Ekran karşısında daha az zaman geçirin

Uzun süre ekran başında kalmak göz kırpma sıklığını azaltarak kuruluğu artırabilir. 20-20-20 kuralını uygulayın: Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 metre uzağa bakın.

5. Gözleri dinlendirin

Gözlerinizi dinlendirmek için kısa molalar verin ve sık sık göz kırpmayı unutmayın.

6. Sıcak kompres uygulayın

Temiz bir bezi ılık suya batırarak göz kapaklarınıza hafifçe uygulayın. Bu yöntem gözyaşı bezlerini uyarabilir ve yağ tabakasının akışını iyileştirebilir.

7. Yeterince su için

Vücudunuzun susuz kalmaması için günde en az 8 bardak su içmeye özen gösterin.

8. Rüzgar ve güneşten korunun

Gözlerinizi rüzgardan ve güneşten korumak için güneş gözlüğü kullanın.

9. Sigara ve dumandan uzak durun

Sigara dumanı ve hava kirliliği göz kuruluğunu kötüleştirebilir. Mümkünse dumansız ve temiz bir ortamda bulunun.

10. Doktora başvurun

Göz kuruluğu şikayetiniz uzun süre devam ederse bir göz doktoruna danışın. Gözyaşı kanal tıkanıklığı, meibomian bez disfonksiyonu veya başka bir altta yatan sağlık problemi değerlendirilmelidir.