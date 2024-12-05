Olay Kestel ilçesi Kazancı mevkiinde meydana geldi. Muhammed D.(32) kiraladığı araçla Kazancı mevkiine gitti. Henüz ismi ve plakası belirlenemeyen araçtan kendisine ateş edildi.

Tüfekle defalarca ateş edilen araçtaki Muhammed D. 2 bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralanan genç, arkadaşı tarafından özel araçla İnegöl deki bir özel hastanenin aciline getirildi.



YOL KENARINDA BULUNDU

Saçmaların isabet ettiği araç ise Jandarma komutanlığı ekiplerince Bursa-Ankara karayolu üzeri Huzur mahallesi mevkiinde terk edilmiş halde bulundu.

Jandarma komutanlığı ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.