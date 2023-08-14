İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimin ardından gündeme 'değişim' mesajını koydu. CHP içinde 'dönüşüm' tartışmasının fitilini ateşleyen Ekrem İmamoğlu yarın basın toplantısı düzenleyecek. Gazeteci İsmail Saymaz yarınki İmamoğlu'nun basın toplantısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun yol haritasını yarın açıklayacağını anlatan Saymaz, "İmamoğlu kararını verdi" dedi. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Seçimlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "mücadeleye devam", İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "değişim" mesajı verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükşehir belediye başkanlarının görevde kalması mesajı vermesiyle İmamoğlu'nun değişim mesajı gündeme geldi.

"İMAMOĞLU KARARINI VERDİ"

Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayında "Yarın basın toplantısı yapacak İmamoğlu. Bu toplantıda yol haritasını ilan edecek. Benim öğrendiğim kadarıyla İBB Başkanı adayı olma yönünde kararını verdi. Büyük ihtimalle konuşmasında ya da sorulacak sorulara cevaben önceliğinin İstanbul olduğunu ifade edecek. İstanbul'a aday olduğunu ve tekrar kazanmak istediğini beyan edecek. 'İstanbul'u kaybetmemeliyiz' diyecek. Doğrudan İstanbul'a adayım demese bile İstanbul'a aday olduğunu işaret edecek ama bu demek değil ki CHP'deki değişim iddiasından vazgeçti. İkisini beraber yürütmek istiyor. Kendisi bir yandan İstanbul adaylığına yüzünü dönerken diğer taraftan da CHP'deki değişim tartışmasına ağırlığını koyacak." ifadelerini kullandı.

TOPLANTININ SAATİ BELLİ OLDU

İmamoğlu'nun yarın basın toplantısını Haliç Kongre Merkezi'nde yapacağı aktarıldı. Konusu belirtilmeyen toplantının saati 12.00 olarak belirtildi.