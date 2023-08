AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, partisinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, yeni Türkiye’nin inşası için mücadele ediyoruz. Doğrular için hep iş başındayız” dedi.

Güçlü, yaptığı yazılı açıklamada, bugünün milletin umudu, Türkiye’nin yükselişi, dünyanın örnek aldığı AK Parti’nin kuruluşunun 22. yıl dönümü olduğunu hatırlattı. 22 yıl önce adalet ve kalkınma mücadelesi başlatan partisinin Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak için çalıştığını belirten Güçlü, “Her seçimde birinci parti olan AK Parti, her krizi fırsata çevirdi, her darbe girişimini bertaraf etti, her saldırıya karşı dik durdu. Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, yeni Türkiye’nin inşası için mücadele ediyoruz. Doğrular için hep iş başındayız. AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun! Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadesini kullandı.