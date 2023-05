Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 44. Anaokulunu Ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN gençlerimize armağanı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramında çocuklarımıza hediye olarak Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde açtı.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - İnşaat yapımını Bridge to Türkiye Fund’un üstlendiği anaokuluna “Çocuklar Gülsün Diye- BTF Anaokulu” ismi verildi. “Çocuklar Gülsün Diye – BTF Anaokulu” açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, Bridge to Türkiye Fund Türkiye Proje Koordinatörü Ebru Tüzel Çalışkan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve devlet protokolü katıldı. Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan Çocuklar Gülsün Diye Ana Okulu’nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan çocukların okul öncesi eğitim olanağından faydalanması için anaokulu açmaya devam ediyor.

2011 yılından bu yana 43 anaokulunun açılışını gerçekleştiren Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 44. Anaokulunu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimizi emanet ettiği gençlerimize hediyesi olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında ülkemizin yaşadığı büyük felaketten etkilenen illerimizde çocuklarımızın geleceklerine ışık tutmak ve hayata tutunmalarına katkıda bulunmak amacıyla “11 ilimizde 11 anaokulu” sloganı ile başlattığı kampanya doğrultusunda, deprem felaketinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde açtı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Gülben Ergen, duygularını şu şekilde ifade etti; Dünyanın en iyi öğretmenleri listesine adını yazdıran ilk Türk öğretmenimiz olan Dilek Livaneli yurtdışında yaşayan Türk topluluklarının gönülden bağışlarıyla Kahramanmaraş ‘taki anaokulumuzun yapılmasında eğitim elçisi oldu. Ve ortaya bu muhteşem “Çocuklar Gülsün Diye – BTF Anaokulu” çıktı. Bridge to Türkiye Fund, Amerika’da yaşayan Türk dostlarımızın bağışlarıyla özellikle depremden etkilenen şehirlerde çok büyük farklar yarattı. Dünyanın her köşesinden gönderdiğiniz yardımlar için Bridge to Türkiye Fund ve destekçilerine sonsuz teşekkür ederim dedi. Anaokulunu her zaman olduğu gibi önce Allaha sonra annelere emanet etti.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale-Eceabat, Kars, Trabzon-Of, Tekirdağ, Çanakkale-Biga, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Konya-Cihanbeyli, Bursa, Antalya, Manisa-Soma, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Konya-Akşehir, Antalya-Konyaaltı, Ankara, Ağrı, Uşak, Artvin, İzmir, Rize, Ordu-Altınordu, Ordu-Fatsa, Ordu-Kumru, Eskişehir, Diyarbakır, Denizli, Siirt, Niğde anaokulları yaptı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek.