İBB’nin Seyrantepe’deki İSPARK Katlı Otoparkında onlarca sıfır ile kiralama şirketlerine ait otomobil görüntülendi. Araçların bulunduğu alanların İBB tarafından filolara ve otomotiv galerilerine kiralandığı iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSPARK’ın (İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ) Kağıthane Seyrantepe’de bulunan katlı otoparkında araç kiralama şirketleri ve otomobil galerilerine ait olduğu iddia edilen onlarca araç görüntülendi.

Sıfır araçların bulunduğu katların firmalara kiralandığı iddia edildi

Seyrantepe Katlı Otoparkı’nın açık alanında ve eksi birinci katında bulunan araçların yanına vatandaşların araçlarının park edilmesine izin verilmediği, bu alanların filolara ve otomotiv galerilerine kiralandığı iddia edildi.

Vatandaştan 1 günlük ücret peşin alınıyor

Öte yandan, otoparkın diğer katlarına araçlarını park etmek isteyen vatandaşlardan 80 TL’lik 1 günlük otopark ücretinin girişte peşin alındığı ve kısa süreli park etme durumunda da aynı tarifenin uygulandığı öğrenildi.