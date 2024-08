Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirdikten sonra dönüş için Edirne’den Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na giden gurbetçilerin saatler süren işlem sırası sebebiyle bekleyişler çileye dönüşüyor.

Edirne Pazarkule Sınır Kapısı’nda gurbetçilerin dönüşü çileye dönüştü. Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirdikten sonra dönüş için Pazarkule Sınır Kapısı’na giden gurbetçiler, Yunanistan ve diğer ülkelerin gümrük kapılarında saatler süren işlem kuyruğu sebebiyle yorgun düşerek, yol kenarlarında beklemek zorunda kaldı. Binlerce gurbetçinin saatlerce beklediği gümrükte yorgun düşenler, yetkililere uzun bekleyiş süresine çözüm bulması çağrısında bulundu.

Ayrıca, Edirne’ye, İstanbul’a ve çevre illere gezi ve alışveriş için gelen yabancı turistlerde saatlerce beklemekten dolayı adeta isyan etti.

Vatandaşlar ve turistler gündüz 40 dereceyi bulan sıcağın altında beklediklerini gece ise sivrisinek ısırıklarında korunmaya çalıştıklarını ifade etti.

“Çok yorulduk, bunaldık”

Avusturya’da yaşayan gurbetçilerden Mine Yılmaz, “Biz şu an dönüş yolundayız üç, üç buçuk saattir bekliyoruz ama daha ne kadar bekleyeceğimizin de garantisi yok. Küçük çocuklarımız var, yaşlılarımız var gerçekten yorucu bir yolculuk gerçekten çok yorulduk, bunaldık. Bu gerçekten bize yapılan büyük bir haksızlık diye düşünüyorum. Kendi memleketimizde, kendi vatanımızda, kendi topraklarımızda bu bize yapılan büyük bir haksızlık bence. Kendi memleketimizde büyük haksızlık yapılıyor, diğer memleketlerde zaten yabancıyız. Ama kendi memleketimizde bu muameleyi görmek gerçekten bizi çok üzüyor. Yaklaşık 40 derece falan var sıcaklık, gerçekten çok zor şartlar altındayız şu anda burada bekliyoruz ve sinekler öyle böyle saldırmıyor ben çok zor konuşuyorum şu anda. Gerçekten çok zor bir durumdayız söylenecek çok fazla bir şey yok bence zor durumdayız yani. Artık buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Bu bizim çilemize artık bir son verilmesi gerekiyor, bizim sesimize biraz kulak verilmesi gerekiyor. Biz kendimiz konuşup kendimiz duymak istemiyoruz. Artık sesimizin duyulmasını istiyoruz” dedi.

“Herkes mağdur”

Gurbetçi vatandaşlardan Cihan Şimşek, “Üç buçuk saat oldu ama bunun dışında gördüğüm kadarıyla yaşlı insanlar var, yaşlı bayanlar var. Biz belli bir yaşta olduğumuz için kaldırabiliyoruz ama 40 derecenin altında bu insanların bu kadar mağdur olması, bu kuyrukta bu kadar insanın perişan olması yetkililerden kimseyi rahatsız etmiyor. Yeni bina yapıldı, yeni yol yapıldı, yeni bir ortam yapıldı ama bunun yanında bir lavabodur bir ihtiyaçtır bu tarz şeyleri getirmeleri gerekiyor sonuçta kendi memleketimiz. Biz kendi memleketimizde mağdur olursak dışarıda başka memlekete gittiğimizde ağlamamamız lazım. Lavabo gibi ihtiyaçların burada giderilmesi, konteyner olur başka bir şey olur o tarz bir şey giderilmesi. İkinci bir ihtiyaç tabii ki polislerimize gelip bizi 24 saat burada bekleyin, bizi sıraya koyun diyemeyiz. En azından böyle bir yoğunluk olduğu zaman polis görevlilerimiz ya da buradaki jandarma, gümrük memurluğunda çalışan memurlarımız gelip burada kısa vadede olursa müdahale edebilirler o da iç açıcı bir şey olur. Ama şu an hiç kimse yok herkes mağdur, herkes sinirli baktığımız zaman herkes mağdur. Niye memleketimizde mağdur olalım? Hasretten geliyoruz 3 bin kilometre yoldan geliyoruz. Onun da giderilmesi illaki önemli ama tabii ki senelerdir bu böyleyse bundan sonra da değişir mi değişmez mi artık devlet büyüklerinin bileceği bir şey” şeklinde konuştu.

“Tuvaletimiz yok”

Hollanda’da yaşayan Gurbetçi Mustafa Ak, “Tüm kapılar dolu, arkadaşlarla irtibata geçtik en uygun olarak burayı söylediler bize ve buraya geldik. Saat iki buçuktan beri buradayız. Saat ikiden beri bekliyorum ben niye bekleyeyim ya? Neden bekliyorum ben burada, sebebi ne? Benim her şeyim var. Pasaportum, vizem var oturumum var ben niye burada bekliyorum sebebi ne? Benim günahım ne? Ya tuvaletimiz bile yok. Şurada bayanlar mısır tarlasına gitti ya. Ablaya dedim ki, Abla genelde oraya gidiyorlar dedim. Çocuğunu aldı oraya gitti kadın. Tuvaletimiz yok ya. Şurada su içsen tuvalete gidecek yer yok. Bu ne rezillik ya? Tamam yolu yapmışlar sağ olsunlar ama hepsi karşılanmıyor ki” ifadelerini kullandı.

“İnsanlara eziyettir bu”

Atina’ya giden Belgin Zorlutuna, “Ya böyle bir şey olmaz. İnsanlara eziyettir bu ya. Niye bunun çözümü yok? İçeride tek bir kapı var Yunan tarafı için söylüyorum burada üç tane gişe olsa ne olur? İçeride tek kapı var niye insanları buraya yönlendiriyorlar? Ya bu kapıların yoğunluklarını an ve an niye açıklamıyorlar ki? Yazık değil mi bu insanlara? Hepimiz için öyle. Bu kuyruk on saatte geçer çünkü biz 15 Temmuzda da aynı yoğunluğu yaşadık. O zaman beş saatte geçmiştik. Ya buna bir çözüm üretmeleri gerekmiyor mu ? Bizim olduğumuz yerden 3-4 kilometre falan var biz yürüyerek geldik şimdi kapıya gidiyoruz. Oradaki duruma bakacağız olmadı İpsala tarafına yönleneceğiz. Ya beklemektense çözüm arıyoruz. Lavaboyu kullanmak istiyoruz. O yolda yok, gördüğünüz gibi yok öyle bir şey” dedi.

Diğer gurbetçilerde kilometrelerce uzayan kuyrukta saatlerce beklemekten dolayı yorgun düştüklerini belirterek sitem etti.

Türkiye’ye alışveriş için gelen yabancı turistlerde yaşanan durumdan şikayetçi olduklarını belirtti.