Paylaşımda, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin x-ray taramasında tespit ettiği şüpheli yoğunluk sonrasında narkotik dedektör köpeklerin yardımıyla gerçekleştirilen aramada, talk pudrasına emdirilmiş vaziyette 706 kilogram ve bitki köklerine gizlenmiş halde 3.797 kilogram olmak üzere toplam 4.5 tonun üzerinde metamfetamin yakalandığı belirtildi.

Operasyonun genişletilmesi için Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği ve olaya ilişkin faillerin gözaltına alındığı ifade edildi. Ayrıca, olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı da açıklandı.