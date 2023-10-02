24. Gürsu Kültür Sanat ve Armut Festivali, coşku dolu konserlerle, Gürsulular’a eğlence dolu saatler yaşattı.

Gürsu’nun simgesi haline gelen armut meyvesinden ismini alan Gürsu Kültür Sanat ve Armut Festivali, Gürsu’nun coğrafi işaretli tarım ürünü olan armudun tanıtımını yapmak ve ilçenin kültür hayatını canlandırmak hedefiyle 24. kez gerçekleştirildi. Üç gün süren Festival, armut ikramının yapıldığı tanıtım stantları, panellerle renklenirken, gerçekleştirilen konserlerle coşku dolu anlara sahne oldu.

Bilal Sonses’in konserinde Gürsu Kent Merkezi’nde toplanan Gürsulular, şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Meşhur Gürsu armudunu sahnede tadan Bilal Sonses, geniş repertuarı ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Tuğçe Kandemir’in konserinde ise yağmura rağmen alanı saatler öncesinde dolduran çocuk ve gençler, unutulmaz anları birlikte yaşadı. Hep bir ağızdan söylenen şarkılara yağmurun şiddetini arttırmasına rağmen durmadı.

Festivalin gerçekleştirilmesine destek olan firmalara teşekkür plaketi sunan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsumuz’un simgesi armudumuzun tanıtımını yapmanın ve hemşehrilerimize eğlence dolu üç gün yaşatmış olmanın mutluluğunu hissediyoruz. Kültür kenti Gürsu sloganıyla gerçekleştirdiğimiz kültür sanat etkinliklerimizle, hemşehrilerimizin sosyal yaşamlarını renklendirmeyi sürdüreceğiz. Hep birlikte keyifle yaşayacağımız Gürsumuz’u, her alanda geliştirme yolunda, hemşehrilerimizden aldığımız güç ve enerjiyle hizmetlerimiz devam edecek” dedi.