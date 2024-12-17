2022 yılında başlatılan "Gürsu’da Sürdürülebilir Yeşil Bir Gelecek Projesi", sıfır atık bilincini yaymak amacıyla birçok kampanya ve program düzenledi. Bu projeyle geri dönüşüm oranları artırıldı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edildi, enerji verimliliği sağlandı ve karbon ayak izi azaltıldı. Böylece, daha temiz, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulmasına önemli katkı sağlandı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından uygulanan atık yönetimi sistemi sayesinde, atık ayrıştırma oranları arttı ve yıllık geri dönüşüm miktarı 730 bin kilograma ulaştı.

Sadece kullanılmış giyim eşyalarının geri kazanımından aylık ortalama 240 bin lira gelir elde edildi.

Geliştirilen mobil uygulama sayesinde de, vatandaşların atık yönetimi süreçlerine aktif katılımı sağlanıyor, toplama faaliyetleri optimize ediliyor, ödüllendirme sistemiyle ilçe halkının yüzde 80’ine ulaşılarak sıfır atık bilinci arttırılıyor.

Ayrıca belediye binalarında, park ve bahçelerde uygulanan yenilikçi enerji verimliliği uygulamaları sayesinde doğalgazda yüzde 15, elektrik tüketiminde yüzde 40 tasarruf sağlandı.