

Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nce, “Atığını Getir, Puanını Topla, Hediyeni Kazan” sloganıyla başlatılan “Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası” başladı. Kampanya kapsamında vatandaşlar toplayacakları atık yağlarla doğanın korunmasına katkı sağlamış olacak.

Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Doğamızı koruma duyarlılığıyla, sağlıklı bir gelecek için, doğası korunmuş bir dünyada yaşama hakkı ve mutluluğu için başlattığımız kampanyaya tüm Gürsulu hemşehrilerimizin el ele vererek katılmasını bekliyoruz” dedi.

Gürsulular, atık yağları biriktirerek kampanyaya katılabilir ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne teslim ettikleri atık yağlarla hediyeler kazanma fırsatı elde edebilirler. Kampanya kapsamında; 1 litre bitkisel atık yağ getirenlere bir beyaz sabun, 6 litre atık yağ getirenlere 75 TL değerinde market alışveriş çeki, 10 litre atık yağ getirenlere ise futbol, basketbol veya voleybol topu hediye edilecektir. Katılım için, "Gürsu Sıfır Atık" uygulaması üzerinden randevu alınabilir veya 444 28 45 Alo Atık Hattı’ndan detaylı bilgi edinilebilir.

Kaynak: BÜLTEN