Gürsu Belediyesi’nin himayesindeki Gürsu Kadınlar Lokali, kadınlara yönelik düzenlenen eğitim seminerleriyle, Gürsulu kadınların buluşma noktası oluyor.

Op.Dr.Jasmin Karpuzoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı seminerde, Gürsulu kadınlar kadın sağlığı konusunda bilgilenme ve kendi sağlıklarını koruma noktasında şuur kazanma olanağı buldu. Samimi sohbet ortamında gerçekleşen seminerde kadınlar, Op.Dr.Jasmin Karpuzoğlu’nun kadın sağlığına ilişkin verdiği önemli bilgiler ışığında yaşadıkları sorunlara ilişkin sorular sorma ve çözüm önerileri alma fırsatı buldu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hanım kardeşlerimizin yoğun talebi üzerine oluşturduğumuz Gürsu Kadın Lokalimiz, kadınlara yönelik düzenlediğimiz etkinliklerle, kadınların sosyalleşmesi ve gelişimlerini sağlama yolunda bir araya geldikleri bir merkez olarak hizmet veriyor. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz seminer ve programlarda Gürsulu kadınlarımızın kadına ilişkin her alanda gelişim sağlamasını hedefliyoruz” dedi.

Gürsu Yüzme Havuzu Tesisi içerisinde yer alan Gürsu Kadınlar Lokali’nde, Gürsu Belediyesi’nce gerçekleştirilen etkinlikler, Gürsu Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından takip ediliyor.