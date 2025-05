Gençlerin Belediyesi Gürsu Belediyesi Belçika Brüksel’de bulunan Eurodesk (Avrupa Gençlik Bilgi Ağı) tarafından düzenlenen yarışmada yeni bir daha ödül kazandı.

Gençlik bilgilendirme alanında fark oluşturan projelerin ödüllendirildiği Avrupa çapındaki en prestijli ödül programına katılan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu Belediyesi’nin ‘Ellerimin Sesini Dinle’ (Listen to the Sound of My Hands) adlı projesi ile 2025 yılında "Kapsayıcı Gençlik Bilgilendirmesi" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Avrupa Komisyonu’nun temel destekçisi olduğu Eurodesk, gençlere Avrupa fırsatlarını tanıtan bir bilgilendirme ağı. Bu ağa, Gürsu Belediyesi’ni 2019 yılında kurduğu EuroDesk Gürsu ile ekleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Avrupa fırsatlarına erişimi olmayan, dezavantajlı, dışlanmış veya yeterince temsil edilmeyen gençlere ulaşmayı hedefleyen projeleri ile öne çıktı. Komisyonun, ‘Türkiye’nin en aktif ve verimli temas noktası’ olarak lanse ettiği Gürsu EuroDesk, üç kategoride ödül verilen yarışmaya, hazırladığı bir proje ile katıldı. EuroDesk’in her yıl hazırladığı yarışmada bu yıl kategoriler, "Kapsayıcı Gençlik Bilgilendirmesi", "Etki" gibi başlıklar ile belirlendi.

Gürsu Belediyesi, ‘Ellerimin Sesini Dinle’ (Listen to the Sound of My Hands) projesi ile Kapsayıcı Gençlik Bilgilendirmesi kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ödülü Belçika Brüksel’de alan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Projemizle işitme engelli ve dezavantajlı gençlerimizi kapsadık. İşaret diliyle bilgilendirme faaliyetleri yaptık. Katılımcı gençlere özel etkinlikler, dijital içerikler ve Avrupa fırsatlarına dair rehberlik hizmetleri sunduk. Kapsayıcı ve erişilebilir yöntemler sayesinde Avrupa çapında fark oluşturduk. Projemiz kapsayıcılık, erişilebilirlik, yenilikçilik, etkililik ve sürdürülebilirlik gibi kriterlerde jüriden tam not aldı" dedi.

Gürsu Eurodesk 2019 yılından bu yana 10 binden fazla gence hizmet verdi.

254 Genç Erasmus+ ve ESC (Avrupa Dayanışma Programı) projeleri ile Avrupa’ya gönderildi. 515 yabancı gönüllü, Gürsu’da ağırlanarak kültürlerarası öğrenme ortamları sağlandı. İngilizce Konuşma Kulübü sayesinde 450 öğrenciye dil gelişimi fırsatları sunulurken 210 yerel ve bölgesel etkinlik düzenlendi, gençlerin aktif katılımı sağlandı.37 uluslararası ortaklık kurularak gençlerin küresel ağlara erişimine de imkan sunuldu.