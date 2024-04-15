Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkan’ı Ferhat Durgut güzel bir hayra imza atarak, büyük beğeni topladı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut’a hayırlı olsun dileklerini ‘Bir Avuç İnsan Yardım Derneği’ vasıtasıyla Afrika’da yemek vererek güzel bir organizasyona imza atarak gerçekleştiren bir grup yaptığı yardım ile büyük bir beğeni topladı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yapılan bu yardım ile çok mutlu olduğunu söyleyerek, ‘’Ben arkadaşlarımızın böyle bir projeye imza atmalarından büyük bir mutluluk duydum. En güzel hayırlı olsun dileği benim için ancak bu kadar olur. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Hepsini ayrı ayrı güzel yüreklerinden kutluyor bu davranışın hepimize örnek olmasını temenni ediyorum’’ ifadelerini kullandı.