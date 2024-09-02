Güzelbahçe Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 25 yıllığına tahsis ettiği Çelebi Mahallesinde bulunan alana ‘Kreş, Aşevi ve Etüt Merkezi’ yapımı için çalışmalara başladı. Başkan Mustafa Günay, “Asıl projelere şimdi başlıyoruz” diye konuştu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Temmuz ayı meclisinde almış olduğu kararla Çelebi Mahallesinde bulunan 1197 ada 10 parseldeki alan Güzelbahçe Belediyesi’ne 25 yıllığına tahsis edilmişti. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın 31 Mart Yerel Seçimlerinde söz verdiği Kreş, aşevi ve etüt merkezi projesi için çalışmalar başladı.

‘PRESTİJ PROJEMİZ BAŞLIYOR’

Seçimin üzerinden 5 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen söz verdiği bir çok projeyi hayata geçiren Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, prestij projem dediği ‘Kreş, Aşevi ve Etüt Merkezi’ projesi için kolları sıvadı. Büyük bir titizlikle projelere başladıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Mazbatamızı aldıktan sonra Sahil Projesi için ilk kepçeyi vuracağız demiştik. O günden sonra hiç durmadık ve çalışmalarımız hız kesmeden devam etti. Ekibimizle projemizi tamamladık ve çalışmaların startını verdik. Hızlı bir şekilde çalışmalarımız tamamlamayı planlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’inde özellikle üstünde durduğu belediyelerin kreş projesini hayata geçiriyoruz. Bizim projemiz daha kapsamlı bir proje olacak. Yaklaşık 7 bin m²’lik alanda Kreş, aşevi ve etüt merkezimiz olacak. Çalışan birçok aile çocuklarını emanet edebileceği, güvenebileceği ve ekonomik olarak gönderebileceği bir yer yapacağız. Profesyonel bir kadro kuracağız. Aileler gönül rahatlığıyla çocuklarını getirebilecekler. Doğayla iç içe geniş oyun alanlarıyla örnek bir kreş olacak” diye konuştu.

‘YAŞLILARIMIZ YALNIZ DEĞİL’

Aş evi projesinden bahseden Başkan Günay, “Yapacağımız bu alanda aşevi projemiz olacak. Zaten kreş için çocuklarımıza sabah öğlen yemek çıkartılacak. Biz buna akşam yemeği de ekleyerek evinde yalnız yaşayan, 60 yaşın üstünde olan Güzelbahçeli hemşehrilerimizin evine günde iki defa olmak üzere yemek dağıtımı yapılacak. Güzelbahçe özellikle emeklilerin tercih ettiği, yaşlı kesimden oluşan bir grup var. Bu vatandaşlarımız içinde ekonomik durumu iyi olmayan, yalnız yaşayan vatandaşlarımıza destek vereceğiz. Güzelbahçeli hemşehrilerimize hizmeti evlerine kadar götürmüş olacağız” diye konuştu.

‘EĞİTİM ÖNCELİĞİMİZ’

Güzelbahçeli çocukların eğitimine önem verdiklerini söyleyen Başkan Günay, “Güzelbahçe devlet ve özel okulların yoğunlukta olduğu ilçelerden biri. 10 binden fazla öğrenci potansiyelimiz var. İki seneye kadar üniversitemiz de olacak. Özellikle üniversiteye hazırlık, liseye hazırlık sürecinden öğrencilerin okul sonrası eksiklerini tamamlamak için etüt merkezi açacağız. Çocuklarımız eksik oldukları alanlarda iyi eğitimci kadromuzla destek alarak okullarına daha da başarılı olacaklardır” diye konuştu.