Mustafa Kemal Atatürk’e Millet Meclisi tarafından, 19 Eylül 1921'de kanunla ''Müşir'' (Mareşal) rütbesi ile ''Gazi'' unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü’nün 102. Yıl dönümü Güzelbahçe’de törenle kutlandı.İZMİR (İGFA) - Gaziler günü törenine, Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Garnizon Komutanı Bülent Sayar, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Siyasi parti başkan ve yöneticileri, Gaziler, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumunun ardından istiklal marşı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Törenin ardından gaziler ve aileleriyle kahvaltı da bir araya gelindi. Kaymakam, Garnizon Komuta ve Belediye Başkanı Mustafa İnce kahvaltının gazilere çiçek taktim etti. Gazilerle birlikte günün anısına toplu fotoğraf çekildi. Ardından Başkan İnce gazileri aileleriyle birlikte Balıkesir Manyas Kuş Cenneti’ne gezisine uğurladı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, 19 Eylül Gaziler Günü’nün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Başkan İnce, “Şehit ve gazilerimize ne kadar minnet ve şükran duysak azdır. Bugünün güçlü ve saygın Türkiye’sinin temelinde kahraman şehitler ve gaziler vardır. Dünle bugün arasında kurulabilecek kopmaz maddi ve manevi bağın, geleceğe vereceği güç, ancak şehit ve gazilerimizin kıymetinin bilinmesiyle sağlanabilecektir. Aziz milletimiz, kutsal değerlerini, vatan ve bayrak sevgisini her şeyin üstünde tutan, bu uğurda hayatlarını feda etmekten çekinmeyen kahramanlarımız sayesinde karşısına çıkan tüm badireleri atlatacak güce ve kararlılığa sahiptir. Biz Türk milleti olarak, birlik ve beraberliğimize yönelen tehditlere karşı mücadele etmenin, ülkemizi Atatürk’ün dediği gibi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için çalışmanın, şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzun da gereği olduğuna inanıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan uğruna gazi olmuş, ve şehit düşmüş tüm vatan evlatlarının karşısında saygı, özlem ve minnetle eğiliyoruz, ruhları şad olsun" diye konuştu.