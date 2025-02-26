Bir zamanlar popüler olan güzellik salonları, ekonomik zorluklar ve artan rekabet nedeniyle kapanmaya başladı. İlan sitelerinde yapılan incelemelerde, kafe ve restoranlardan sonra en fazla ilanı güzellik merkezleri oluşturuyor. "Sarı sitede" 1.308 güzellik merkezi ilanı bulunurken, diğer platformlar ve emlakçılardaki ilanlarla bu sayı yaklaşık 2.000’e ulaşıyor.

Uzmanlar, sektöre giren girişimcilerin çoğunun 25-30 yaş arasındaki kişiler olduğunu, birçok kişinin mesleki eğitim almadan sadece kısa yoldan para kazanmak amacıyla bu işe girdiğini belirtiyor. Fenomenlerin sektöre olan etkisi de büyük oldu. Ancak güzellik merkezlerinin sayısındaki hızlı artış, rekabeti artırarak kar marjlarını düşürdü. Bunun yanı sıra yüksek kira bedelleri, ithalat maliyetleri ve diğer işletme giderleri birçok merkezi zor durumda bırakıyor.

“Sektöre girişte kurallar getirilmeli”

Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Ayşe Aydın konuyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne yaptığı açıklamada “Havalı organizasyonlar, şaşaalı logolar, göz kamaştırıcı sosyal medya paylaşımlarına kapılıp kişiler paralarını heba etmesin. Yapabiliyorlarsa üniversitesini okusunlar, yapamıyorlarsa MEB kurslara, devletin okuluna gitsinler. Hekiminden fenomenine, muhasebecisinden bankacısına kadar herkesin gözü bu sektörde. Öyle bir imaj oluştu ki, sanki bu sektörden herkes büyük paralar kazanıyor. Hâliyle herkes sektöre girmeye çalışıyor. Kanuni şartları karşılayan eğitimlerini tamamlamış hiç kimseye gelme diyemeyiz, ancak girişinde birtakım kuralları olması gerektiğini savunuyoruz” dedi.

İşlem şikâyetlerinde artış var

Fiyatların aşırı yükselmesi, müşterileri sektörden uzaklaştıran bir diğer önemli faktör haline geldi. Bugün basit bir güzellik işlemi 2.000 TL'den başlarken, daha ileri düzey uygulamalar ise 50.000 TL ile 100.000 TL arasında değişiyor. Ayrıca, merdiven altı güzellik salonlarında kullanılan kalitesiz malzemelerle yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan sağlık sorunları, sektörü olumsuz etkiledi. Hem yerli müşteriler hem de turistler, bu sebeplerle sektöre olan ilgilerini kaybetti.

Doğru alana yatırım yapın

Girişim koçları da olaya farklı bir taraftan yaklaşıyor. Özellikle gençlerin meslek sahibi olacağım diyerek güzellik merkezi açmak yerine o paralar ile kendilerini geliştirebilecekleri doğru ticaret alanlarına yatırım yapabilecekleri belirtiliyor. Yapılan açıklamalarda “Güzellik merkezi açmak moda hâline gelmişti, bir statü konusu olmuştu. Ancak bu işi bilmeden yatırım yapanlar hayal kırıklığına uğruyor” açıklamaları yapıldı.

Asayiş olayları sıkça yaşanıyor

Güzellik merkezlerinde yaşanan bir başka önemli sorun ise yasadışı faaliyetler olarak öne çıkıyor. Emniyet kaynaklarına göre, bazı güzellik merkezleri kara para aklama, fuhuş ve uyuşturucu ticareti gibi yasa dışı işlerle ilişkilendiriliyor. Özellikle düşük gelirli semtlerdeki salonlarda, yetkililer tarafından sıkı denetimler yapılıyor ve bu merkezlerde asayiş problemlerinin sıkça yaşandığı belirtiliyor.

Ayrıca, bu tür bölgelerdeki güzellik merkezleri, eskisi kadar ilgi görmemeye başladı.