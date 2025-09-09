Dernek Başkanı Bahadır Bayraktar ve Hacıkara Köyü Muhtarı Sadri İlçin'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, köyün geleceğine dair mesajlar verildi.

Hacıkara Köyü, Pilot Proje Köyü Oluyor

Dernek Başkanı Bahadır Bayraktar, konuşmasında Hacıkara Köyü’nün tarihi, coğrafi ve insani değerleriyle öne çıktığını belirterek, “İnegöl’ün 96 köyünü gözlemledik. Hacıkara, hem doğası hem de insanıyla bizim proje köyümüz olmaya en uygun yer oldu” dedi. Bayraktar, Hacıkara'nın Türkiye’nin tanınan köyleri gibi bir marka haline gelmesi için çalışacaklarını vurguladı.

“Doğru Yatırımlarla Türkiye’nin En Değerli Köylerinden Biri Olabilir”

Bayraktar, “Cumalıkızık, Misi, Kazancı gibi örnekler var. Neden İnegöl’ün de böyle bir köyü olmasın diye düşündük. Hacıkara’nın hiçbir eksiği yok. Doğru projelerle, doğru pazarlamayla bu köyü Türkiye’nin en değerli köylerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Köy Halkı Projeye Sahip Çıkıyor

Etkinlikte söz alan Hacıkara Köyü Muhtarı Sadri İlçin, köyün gelişimi için uzun süredir mücadele verdiğini belirterek, “Kalbimiz temizdi, Allah yardım etti. Dernek üyeleri geldi, destek verdiler. Bu köy için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Kahvaltı ve Köy Gezisiyle Tamamlandı

Etkinlik, dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşen kahvaltı ile başladı. Ardından köy gezisi yapılarak proje alanları yerinde incelendi. Katılımcılar, köyün potansiyelini daha yakından görme fırsatı buldu.