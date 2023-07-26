Ünlü şarkıcı Hadise, sunucu Bircan Bali'ye yönelik iddiaları üzerine açtığı dava sonucunda verilen beraat kararına itiraz etti. Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu aracılığıyla yapılan itirazda, Hadise'nin ağır hakaretler nedeniyle toplum önünde küçük düşürüldüğü ve kişilik haklarının ağır zarara uğradığı ifade edildi.

Hadise'nin iddialarını değerlendiren üst mahkeme, itirazı kabul ederek Bircan Bali'nin yeniden yargılanmasına karar verdi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde daha önce üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat eden Bircan Bali, önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.

Hadise, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine yöneltilen ağır hakaretler ve onuruna yapılan saldırılar sebebiyle Bircan Bali'den şikayetçi olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Bircan Bali'nin zincirleme şekilde 'hakaret' suçundan 3 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Ancak daha önceki dava sürecinde Bali, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etmişti.

Hadise'nin karara yönelik itirazının kabul edilmesiyle birlikte, kamuoyunda merakla beklenen dava yeniden başlayacak. Tüm tarafların savunmalarını sunacağı bu yeni duruşma, Hadise ile Bircan Bali arasındaki iddiaların mahkeme tarafından bir kez daha değerlendirileceği önemli bir süreci işaret ediyor.