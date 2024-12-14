Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dünya genelindeki büyükelçileri ile merkez teşkilatının yöneticileriyle bir araya gelerek, ülkenin dış politika hedeflerini ve dünya ile bölgesindeki gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti. Konferansın, Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki yol haritasının şekillendirilmesinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Konferans çerçevesinde düzenlenen 7 panel ve 16 tematik oturumda, savunma, güvenlik, ekonomi, finans, ulaştırma, enerji, çevre, kültür, iletişim ve göç gibi dış politika ile ilgili pek çok konu ele alındı. Ayrıca, büyükelçiler ve bakanlar arasındaki panellerde, dış ilişkilerde uyum ve eş güdümün artırılması, karar alma süreçlerinin bütüncül bir şekilde ele alınması gerektiği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Fidan, konferansın sonunda yapılan yuvarlak masa toplantıları ve akademik panellerle geleceğe yönelik vizyonun eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirildiğini belirtti. Büyükelçilerin görev yerlerine dönerken yeni bir heyecan ve kararlılıkla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Bakan Fidan, konferans sonuçları doğrultusunda belirlenen hedeflerin yakından takip edileceğini ve alınan kararların uygulanması için ortak bir çalışma yürüteceklerini sözlerine ekledi.