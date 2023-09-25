Gecekonduların yoğunlukta bulunduğu bir sokakta, bir erkek cesedi halıya sarılı bir şekilde bulundu. Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi, Ağırbaşlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, plakası tespit edilemeyen bir araç, sokak ortasına bir halıya sarılı erkek cesedi bıraktıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredeki evlerde oturan bir yaşlı kadın, halıya sarılı cesedin yolun ortasına bırakıldığını fark etti. Hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokağın her iki tarafından giriş ve çıkışı kontrol altına aldı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu halı üzerinde incelemelerde bulundu. Ardından cesedi yolun ortasından kaldırarak üzerinde daha detaylı incelemeler yapılması için adli tıp morguna gönderdi. Polis ekipleri, olayı gören yaşlı kadının ifadesini almak üzere karakola götürdü ve olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.