Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından, tedbir amaçlı olarak müşahade altına alınan Levent'in sağlık durumu, yarın yapılacak anjiyo sonrası kesinleşecek. Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Levent'in durumu hakkında yaptığı açıklamada, sanatçının hayranlarına endişelenecek bir durum olmadığını iletti. Haluk Levent'in sağlık durumu birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Levent, temmuz ayında da benzer şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, yapılan kontrollerin ardından ertesi gün taburcu edilmişti.