Kassam Tugayları, 8 aydan bu yana yogun bir mücadele veriyor, bu mucadele ve direniş tüm halkın çabalarıyla devam etti.

Kassam Tugayları israil Tankını yoğun mücadele sonucu vurdu.



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait bir tankı hedef aldıklarını ve tankın içindeki askerler arasında ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Gazze kentinde İsrail ordusundan kalan mühimmatlar kullanılarak bir tankın vurulduğu belirtildi.

İSRAİL ORDUSU HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Tel el-Hava Mahallesi'nde hedef alınan İsrail tankında bulunan askerlerden ölenler ve yaralananlar olduğu ifade edilen açıklamada, olay yerinde birçok askerin yaralıları ve ölenleri tahliye etmek için toplandığı vurgulandı.