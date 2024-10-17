İsrail medyası, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın bir saldırı sonucunda öldürüldüğünü öne sürdü. Sinvar’a ait olduğu iddia edilen ve kafasında büyük bir yarık bulunan bir bedenin fotoğrafları yayımlandı, ancak bu fotoğraflar daha sonra "sansür talebi" nedeniyle kaldırıldı. İsrail hükümeti, konuya ilişkin basın yasağı getirdi.

İsrail ordusu, Sinvar’ın öldüğünü teyit etmek için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Ancak Hamas, Sinvar'ın hayatta olduğunu ve bu iddiaların bir algı çalışması olduğunu bildirdi. Hamas'tan yapılan açıklamada, Siyonist İsrail'in bu konuda manipülasyon yaptığı vurgulandı ve resmi kaynaklara itibar edilmesi gerektiği belirtildi.

Daha önceki günlerde, İsrail Genelkurmay Başkanı'nın toplantısında Sinvar’ın durumu hakkında belirsizlikler yaratacak şekilde bir soru işareti görüntülenmişti.