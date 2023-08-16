Dünyaya açılmak isteyen girişimciler için “Hamdi Ulukaya Girişimi-Startup Destek Programı” başvuruları başladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’den küresel çapta, öncü girişimlerin doğması için 2017 yılından bu yana girişimci adaylarına ve startuplara iş fikirlerini gerçekleştirmelerinde destek olan Hamdi Ulukaya Girişimi’nde yeni dönem başlıyor.

Anadolu’dan bir dünya markası çıkarma amacıyla kurulan ve bugüne kadar katılımcılarının ortalama %400 büyüdüğü, %70’inin ise dünya pazarına açıldığı Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG)- Startup Destek Programı için başvurular 31 Ekim'e kadar sürecek.

Bir yıl sürecek Startup Destek Programı kapsamında belirlenen kriterler doğrultusunda uluslararası bir jüri tarafından seçilecek 5 girişimin kurucuları, ABD’de uluslararası yatırımcılarla buluşarak iş fikirlerini sunma ve global pazara erişim fırsatı yakalayacak.

Program kapsamında ayrıca girişimcilere alanında uzman ve bulunduğu sektöre yön veren isimlerin mentorluğundan yararlanma imkanı sunacak.

Chobani başta olmak üzere küresel çapta başarılı şirketlerdeki yöneticilerden oluşan bir ağa katılma imkanı da bulacak olan girişimcilere ayrıca bulundukları sektörlere yönelik profesyonel pazar araştırması desteği de sağlanacak. Pazar araştırmasından elde edilen sonuçlar çerçevesinde girişimcilere yeni iş geliştirme yöntemlerinin Hamdi Ulukaya Girişimi ile birlikte uygulanması için güçlü olanaklar sunulacak.

Programda yer alan girişimciler, Chobani’nin New York SoHo’daki Kuluçka Merkezi’nde, çalıştıkları sektörün ABD’deki üst düzey yöneticileriyle görüşerek şirketlerini büyütme fırsatı bulacak.