SASKİ, Hark Mahallesi’ne kesintisiz içme suyu sağlayacak 2 bin metrelik yeni hatta çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Bin 200 metrelik kısmı tamamlanan güçlü altyapı sayesinde uzun yıllar boyunca su kayıpları da yaşanmayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin dört bir yanında altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Kaliteli içme suyunu kayıpsız ve kesintisiz şekilde taşıyacak güçlü altyapı çalışmaları Taraklı Hark Mahallesi’nde devam ediyor. 2 bin metrelik yeni içme suyu hattının yüzde 60’lık kısmı tamamlandı. Kırsal kesimde yer alan mahallede özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunları yeni hattın tamamlanması ile birlikte kesin çözüme kavuşacak.

Çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü, özellikle yaz aylarında artan nüfus ile birlikte su sorunları yaşayan Hark Mahallesi’ne yeni içme suyu hattı kazandırıyoruz. 2 bin metrelik hattın bin 200 metrelik kısmında çalışmalarımızı tamamladık. Suya değer veren anlayışla sürdürdüğümüz çalışmalar ile bölgeye ileteceğimiz içme suyumuzun bir damlasının dahi israf olmasına müsaade etmeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.