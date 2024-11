Vermiş olduğumuz sözün arkasındayız. Kimse Beşiktaş ile uğraşmasın hele ki Beşiktaş’ın içindekiler. Ellerini çeksinler, varsa bir şey gelirler kongreye mayıs ayında aday olurlar" dedi. Arat, mayıs ayında yapılacak genel kurulda aday olup olmayacağı ile ilgili henüz karar vermediğini söyledi.

Beşiktaş Kulübü’nde bugün olağanüstü yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası alınan kararlar Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) yapılırken, Futbol A.Ş. yönetim kurulu başkanlığına Hüseyin Yücel’in getirildiği duyuruldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Profesyonellik gereği birçok kararlar almak durumunda kaldıklarını aktan Başkan Arat, “Beşiktaş özellikle futbol branşında son 1 ayda dramatik sıkıntılar yaşamıştır. Taraftarlarımız fevkalade üzgündür. Buradan daha iyi nasıl bir yere çıkarız diye formüllerini aradık. Profesyonel hayatta gün gelir yollarınızı ayırırsınız. Daha iyi yönetebilmek için, daha iyi bir yere gidebilmek için sahici sarsıntılar, yalancı dengelerden daha iyidir. Dolayısıyla biz bu sarsıntıları kulübümüzün daha kuvvetli bir şekilde yola devam etmesi için bir uyarı niteliğinde görüyoruz. Bu uyarıları kulübümüzün futbol takımı verdiği gibi, kulübümüzün profesyonel ekiplerinden de aldık. Uzun zamandan beri izliyorduk. Ancak benim özel durumum nedeniyle bir boşluk oluştu. Bu boşlukta haliyle belli şeyler olabiliyor. Kararlarımız ve belli hatalarımız olmuşsa da bunun bilincindeyiz. Son 1 ayda gelinen netice dikkate değerdir. Bunun sebeplerini en ince ayrıntısına kadar araştırmaktayız. Beşiktaşlılar bizi bu sarsıntılara dimdik durabilmek için seçti. Biz sarsıntılar sonrası gelmiş yönetimiz. Genel kurul tarafından güvenin yönetim kuruluna verilmesinin son derece bilincindeyiz. Elimizden gelen her şeyi iyi yapmak için uğraşıyoruz. Beşiktaşlılar müsterih olsun, ben Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak karşınızdayım. 1 saat içerisinde neler oldu gördünüz değil mi? Beni göndermek için neler yaptılar. Birazcık okuduklarını anlasalardı, sadece kulaktan dolma bilgileri duyarak değil. Doğruları göreceklerdi. Yazılanlara dikkat etmek lazım. Bizim kimseyle meselemiz yoktur, tek meselemiz Beşiktaş’tır. Vermiş olduğumuz sözün arkasındayız. Kimse Beşiktaş ile uğraşmasın hele ki Beşiktaş’ın içindekiler. Ellerini çeksinler, barsa bir şey gelirler kongreye mayıs ayında aday olurlar. Öyle WhatsApp gruplarında, sosyal medyada Beşiktaş’ı benim yöneticilerimi rencide edecek, 2015 öncesi taktiklere başvurmasınlar. Beşiktaş camiası bunlara çok sert cevap verir. Elimizde belgeler vardır, herkes kendine gelsin. Sportif açıdan başarılı değiliz. Sadece bundan kalkışmaya, ifadesini bile kullananlar karşısında Beşiktaş’ı bulur. Beşiktaş kalkışma yapılacak bir kulüp değildir. Burası Atatürk’ün kulübüdür, her türlü mücadeleyi verir. Beşiktaş’ın içerisindeki arkadaşlar kulübe sahip çıkın. Eğer sahip çıkmazsanız bu insanlar ortaya çıkar ve bu işleri yaparlar" ifadelerini kullandı.

"Kulübün sahibi Beşiktaş taraftarıdır"

Alınan kararların arkasında olduklarını belirten Arat, "Avrupa’da yarın akşam önemli bir maçımız var. Aynı zamanda milli maç sayılır. Diyeceksiniz ki bu maç öncesi bu sarsıntılar neden yaşandı. Sarsıntılar güç verir, mutlaka gereken yere mesajı verir. Çıkıp oynayacağız. Hocamızla da konuştuk. Sporda her türlü netice olabilir. Bizler gönüllü şekilde buradayız. Sakın çevrenizde çalışma arkadaşlarımı rencide edecek, onlara ithamda bulunacak, iftira atacak insanlara fırsat vermeyin. Yöneticiler hata yapabilir, önemli olan ahlaksızlık yapmamalarıdır. Hatalar oyuncu seçimlerinde olabilir ama biz iyi yaptığımız müddetçe adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. Bunun kararı da Beşiktaş genel kurulu verir. Kulübün sahibi Beşiktaş taraftarıdır. Taraftar istemediği anda burada bir dakika durmayız. Ben bu kulübün içinden yetiştim, taraftarımın istemediği yönetici burada durmaz. Beşiktaş taraftarıyla sakın kimse uğraşmaya kalkmasın, Beşiktaş taraftarı gereken dersi verir. Yönetim kurulu olarak sahici sarsıntının getirdiği yalancı dengelerden kurtulduk. Kararımızı aldık ve arkasındayız. Hep birlikte bu zorluğu aşacağız, arkadaşlarıma güveniyorum. İyi zamanlarda herkes çıkar konuşur önemli olan zor günlerde camianın karşısına çıkabilmek. Beşiktaş 121 yıllık kulüp, bu zor süreci de atlatmasını bilecektir. Beşiktaş taraftarı bunun bilincindedir. Camiamız birlik beraberlik içinde olsun. Aranıza giren kötü insanların yapmaya çalıştığı şeylere fırsat tanımayın. Varsa bir derdiniz denetim, disiplin, sicil kurulu burada. Gelin belgeleri temsil edin ama iftira atmayın. İftira atarak Beşiktaş’a yönetici bulamazsınız. Divan başkanımız, eski yöneticilerimiz aradı sordu. Destek oldular. Tüm arkadaşlarım adına büyük Beşiktaş camiasına şükranlarımı sunuyorum. Zor günde yanımızda olduğumuzu hissettirdiler" diye konuştu.

"Bize vurulacak darbe Beşiktaş’a vurulur"

"Beşiktaş iyi olmazsa, Beşiktaşlı iyi olmaz" diyen Arat, "Bize vurulacak darbe Beşiktaş’a vurulur. O yüzden sakin olmamız lazım. Onur Göçmez’e Beşiktaş’ın ihtiyacı vardır. Onur, işini gücünü bırakmış gelmiş insandır. Aynı şekilde Hüseyin Yücel, Mete Vardar yollarda şimdi. Bunlar faydalı olacaktır, sabırlı olmamız lazım. Biz mükemmel değiliz. Biz yeni bir yönetimiz, bizim daha 1 senemiz dolmadı ve olağanüstü kongre ile geldik. Biz kulübe geldiğimizde kulübün içinde tahmin edebileceğimiz şeylerden çok daha kötülerini bulduk. Hala bunlarla uğraşıyoruz. Ekibimiz sadece kulüp işleriyle uğraşacak, diğer ekibimiz de futbolla uğraşacak bunun matematiksel karşılığı çok net" diye konuştu.

"Tüm sorumluluk bana aittir"

Dün gece alınan kararlarla ilgili sorulan soruya Arat, "Biz de gelip geçiciyiz. Biz bu kararı almak zorundaydık, aldık. Bunun tüm sorumluluğu da bana aittir" yanıtını verdi.

"Camiamı ayakta tutmaya çalışıyorum"

Başkan Arat, ruh hali ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Beşiktaş Kulübü’ne gelmiş sporcu bir başkanım. Benim spor adamlığımın geçmişine bakarsınız. Bu futboldan anlar-anlamaz kategorisine girmez. Bugüne kadar gelen yöneticiler çok başarılı sporculardı değil mi? Bu iş böyle bir iş değil. Bu iş iyi yönetişim işidir. Biz bunu arkadaşlarımızla nasıl sağlayacaksak onun tamiratını yapmaya çalışıyoruz. Morallerimiz iyi değil, bunu camiamızdan saklamam. Göztepe maçından sonra kimin morali iyi olabilir. Ben camiamı ayakta tutmaya çalışıyorum. Ben Avrupa kupalarında iddiamı kaybetmek istemiyorum. Sıkıntılar olabilir, Türkiye’de herkesin sıkıntıları var."

"Samet Aybaba ile helalleştik"

Samet Aybaba’nın alınan kararı WhatsApp’tan öğrendiğine dair sorulan soruya Başkan Arat, "Samet Aybaba’ya kararı WhatsApp’tan bildirdim, helalleştik. Beşiktaş’ın kaptanı her zaman açıklama yapabilir. Başımızın üstünde yeri vardır. Beşiktaş’ın denetleme kurulu vardır, disiplin kurulu vardır, yönetim kurulu vardır. Bir derdi olan, o bağıranlar, gelsinler belge getirsinler. Burada çalışan arkadaşlarımın gururu, aileleri, çocukları var" dedi.

"Bizi bazı konulara alet etmeye çalışanlara fırsat vermeyin"

Başkan Arat, siyah-beyazlı camiaya da seslenerek, "Bu yönetim yaklaşık 8 ayda 2 kupa kazandı. Birisi Türkiye Kupası, biri Süper Kupa. Galatasaray’ı 5-0 yendiğimizde bunlar konuşulmuyordu. Bir aile içerisinde iyi günler, kötü günler olabilir. Bizi üzen tek şey mücadeleyi bırakmaktır. Mücadeleyi bırakamazsın. Benim bulunduğum ve büyük yetki ile seçildiğim yönetim bu kısa sürede 2 kupa kazanmıştır. Diğer branşlarda önemli işler yapmıştır. Sıkıntılarımız vardır. Çok normal. Biz 1,5 yıl süreliğine geldik, önümüzü çok göremiyoruz. En önemli mesajı Beşiktaş camiasına vermek istiyorum; bizi dışarıda bu şekilde bazı konulara alet etmeye çalışan insanlara bırakmayın, fırsat vermeyin. Siz bize bu gücü gösterin. Biz de o güçle devam ederiz" şeklinde konuştu.

"Henüz adaylık ile ilgili karar almadım"

Hasan Arat, mayıs ayında yapılacak kongrede aday olup olmayacağı ile ilgili ise, "Henüz adaylık ile ilgili karar almadım. Zamanı gelince ben camiamla paylaşırım. Açık sözlülükle her zaman hareket ettim. Camiamız sizden değil benden duyar. Her dakika Spor Toto oynamaktan vazgeçin. Şu an görevdeyim. Ayrılmam gerekirse de gelir açıklarım" diyerek sözlerini noktaladı.