İyi Parti Bursa Milletvekili adayı Hasan Toktaş, İlçe Başkanı İsmail Karaman ile birlikte oyunu Cerrah İlkokulunda kullandı.

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve yeni parlamento üyelerini seçmek üzere bugün saat 08.00 itibarıyla sandık başında. İyi Parti Bursa Milletvekili adayı Hasan Toktaş, İyi Parti İnegöl İlçe Başkanı İsmail Karaman Cerrah İlkokulunda oyunu kullanmak üzere sandık başında bulundu.

Oyunu kullanan Hasan Toktaş, okul bahçesinde bir açıklama yaptı. Toktaş, “seçim günü geldi çattı. Yaklaşık 1,5 aydır siyasi partiler olarak sahalarda yoğun bir çalışma yaptık. Bugün ben oyumu Cerrah’ta kullanıyorum. Sayın İlçe Başkanımız ve muhtarımız burada. Ve şunu gördük; katılım gerçekten çok yüksek. Çok sakin. Çok iyi bir seçim ortamı var. Bu ortamı sağlayan güvenlik güçlerimize, muhtarımıza, bütün siyasi parti temsilcilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ülkemize yakışanda budur. Her zaman söylüyoruz; savaşa değil, seçime gidiyoruz. Bu güne kadar devlet olarak, millet olarak onlarca seçimi çok başarılı bir şekilde yapmış durumdayız. Bu da onlardan bir tanesi olacak. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Akşama da güzel bir sonuçla taçlanır diye düşünüyorum” dedi.

İyi Parti İlçe Başkanı İsmail Karaman ise, “Güzel bir seçim ortamı var. Güzel de bir hava var. Sabahleyin güneş açtı. Güzel ülkemize, İnegöl’ümüze, Cerrah’ımıza da baha geldiğini düşünüyorum. Çıkacak sonuçlar ülkemiz ve vatandaşlarımız için hayırlı, uğurlu olsun diyorum” dedi.