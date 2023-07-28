Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir’e, buğday hasadı ve ayçiçeği hasadı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Buğday hasadının yüzde 99'a yakının tamamlandığı Keşan'da Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, oluşturulan yeni alım noktasının çiftçiye bir nefes aldırdığını, üretici bazında depolarda sıkıntı yaşanmadığını kaydewtti.

Randevu sistemi zorlansa da LİDAŞ depolarında alımlar sorunsuz devam ettiğini kaydeden Başkan Şen, özel açıklamalarda bulundu.

25 Temmuz tarihi itibari ile TMO’nun siloları açmasıyla üreticilerin rahatladığına dikkati çeken Başkan Şen, "Son 2 yıldan bu yana un fabrikası sahibi kişilerin çiftçilerimizin yanında olmadığını gözlemlemekteyiz. Fabrikatörlerle devlet arasında fiyat farkı, yani fabrikatörün buğdayı ucuza devletin ise daha pahalıya alması çiftçinin yaşadığı yığılmanın en büyük nedenlerindendir. İlçemizde 230 bin dönüm buğday ekilmekte ve dönüm başına 500-600 kilogram buğday üretilmektedir, ilçemizde üretilen toplam buğday miktarı da 215-230 bin ton arasındadır” diye konuştu.

1 KİLOGRAM AYÇİÇEĞİNİN MALİYETİ 8.6 TL

Şen, ayçiçeği ekilişlerinin ilkbahar yağışlarından ötürü geç yapıldığına da vurgu yaptı.

Lokal yağışların zeminden gelişim devresinden sonraki sıcaklar,kışın kurak geçmesi, topraktaki suyun azalması ve aşırı sıcaklar nedeniyle bitki strese girdi ve 80-90 cm’e geldiğinde çiçek açtığını kaydeden Oda Başkanı Hasan Şen, "Yapılan incelemelerde bu yıl kıraç olan arazilerde önceki yıllara göre verim düşüklüğü yaşanacak diye tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz yıl kıraç arazilerde dönümünden 180-200 kg ayçiçeği alınırken bu yıl aynı araziden 80-100 kg arasında ürün alınması bekleniyor. Bölgemizde ayçiçeği hasadı 15 Ağustos gibi başlar. İlçemizde 1 kilogram ayçiçeğinin maliyeti 8.6 TL’dir. Biz hem bu rakam göz önüne alınarak hem de 2023 yılında girdi maliyetleri olan gübre, mazot, tohumluk ve zirai ilaçlara gelen zamların göz önüne alınarak çiftçiyi rahatlatacak bir taban fiyat açıklanmasını bekliyoruz“ dedi.

Çiftçiye verilen gübre, mazot desteklemelerinin de arttırılması gerektiğini belirten Şen, “70 kuruş olan 2022 primlerinin ödenme zamanı geliyor. Çiftçinin desteklenmesi gerekiyor, büyük bir iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle buğday ve ayçiçeğinde ekimler geç yapıldı. Şu anda yaşadığımız kuraklık toplumumuz için de geçerli üreticiler içinde geçerli. Ayçiçeği borsalarda 14 TL’den işlem görüyor, Trakya Birlik ayçiçeğini 2022 yılında 12.5 TL’den almıştı. 2022 gübre mazot desteklenmelerinin halen ödenmedi. Devletimizce hazır bu ödemeler yapılmamışken burada çiftçimize bu destekleri arttırarak bu ödemeleri yaparsa bu çiftçimize can suyu olur. 2023 yılında da gübre ve mazot zamlarından dolayı üreticilerimizin girdi maliyetlerinin düşürülmesi için ÖTV ve KDV kaldırılmalı. Desteğin yüzde 50’si de devletimiz tarafından yapılmalıdır" diye konuştu.