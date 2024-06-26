Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Veterinerlik Hizmetleri Birimi, hayvansever bir vatandaş tarafından gelen ihbar üzerine hasta halde bulunan kedileri koruma altına alarak tedavi etti.

Bozüyük’te Yeni Mahalle Mercan Sokak’ta ikamet eden Sevda Ata adlı hayvanseverden gelen ihbar üzerine harekete geçen Veterinerlik Hizmetleri Birimi personeli, hasta 2 kediyi alarak Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı’na getirdi. Hasta kedilerin burada veteriner hekim tarafından gerekli tedavi ve bakımlarının yapılmasının ardından can dostlar doğal ortamlarına bırakıldı.

Konu hakkında bilgi veren hayvansever Sevda Ata, Bozüyük Belediyesi’ne teşekkür ederek “Hayvanlarla ilgili birçok kötü haberin olduğu şu günlerde vicdan sahibi ve işini hakkıyla yapan insanların olduğunu bilmek tek tesellim. Sokakta baktığım iki canımın özel veterinerin umutsuz demesine rağmen kısa zamanda bütün tedavilerini yapan ve sağlıklı bir şekilde bana getiren Bozüyük Belediyesi veterinerimize, görmeye gittiğimizde bize güler yüzle yardımcı olan barınak çalışanlarına, özellikle her aradığımda telefonuma cevap veren ve hemen yardıma yetişen görevli kardeşime çok teşekkür ederim.” dedi.