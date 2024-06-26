Bursa’da ticari takside boşanma aşamasındaki eşini görüp ateş açan koca yakalandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, koca K.E. boşanma aşamasında olan eşi Meltem E.’yi ticari taksi içerisinde gördü. Bunun üzerine K.E., eşinin bulunduğu taksiye doğru ateş açtı. Boşanma aşamasındaki eşi ve ticari taksi sürücüsü Mehmet U. kurşunların hedefi oldu. Şüpheli K. E. olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ticari taksi şoförü Mehmet U. yaralı yolcusu ile birlikte taksiyi Beyazıt Polis Merkezi’nin önüne getirerek polislerden yardım istedi. Polislerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet U. ile Meltem E.’ye yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Ateş açan koca yakalandı

Öfkeli koca olaydan sonra Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) ve Cinayet Büro amirliği tarafından yakalandı. Elinden yaralanan kadının ameliyata alınırken, omuzundan yaralanan taksici de tedavi altına alındı. Yaralı kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öfkeli kocanın ise Asayiş Şubedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.