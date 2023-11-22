Bilecik'te yaşanan olayda, aynı gün içinde merkezden ve Beyce köyünden bir kadın ile bir erkeğin vefat etmesinin ardından cenaze işlemlerinin karıştırılması büyük bir skandala yol açtı. Beyce köyünden Teyfik Yaman'ın cenazesi, dün öğle namazını müteakip defnedilmesi gereken yerine, yanlışlıkla Fatma Avcı'nın yakınlarına teslim edildi.Teyfik Yaman'ın cenazesini aldıklarını düşünen aile, öğle namazını müteakip köy mezarlığına defnetti.

Olayın ortaya çıkması üzerine, aile hemen durumu hastane ve belediye yetkililerine bildirdi. Fatma Avcı'nın torunu ve aynı zamanda avukat olan Duygu Akkaya, yaşanan skandalı şu sözlerle dile getirdi: "Dün gece vefat haberi aldığımız anneannemin cenazesini yıkamak için buraya geldiğimizde önümüze bir erkek cenazesi koyuldu ne yazık ki. Tabii ki şaşırdık. Cenazelerin karıştırılmış olduğunu gördük kısacası. Benim anneannem Fatma Avcı, Beyce köyünde defnedilmek üzere başka bir erkek cenazesi olarak teslim alınmış ve oraya defnedilmiş."

Akkaya, olayın içeriğini şu şekilde anlattı: "Yıkamak için de ben de girecektim gerekli hazırlıkları yaptık, içeri bir girdim baktım cenaze bizim değil. Bu bariz o kadar belli ki. Bir tane erkek amca olduğu beyaz sakalları var. Biz dün akşam da morga gelip anneannemi tespit etmiştik. Bu haliyle nasıl bu şekilde karışıklık yaşandı anlamış değiliz. Gerekli yerlere de şikayette bulunacağız."

Olayın çözümü için cenazelerin tekrar yer değiştirmesi kararı alınırken, Akkaya, "Şu anda bizim cenazemiz nasıl olacak, nasıl mezar kazınıp getirilecek orası da bir muamma. Bizim cenazemizin buraya getirileceği, o cenazenin de oraya gönderileceği söylendi" dedi.