Kocaeli’nin Derince ilçesinde hastane otoparkında kontrolden çıkan otomobil önce ağaca, ardından da park halindeki karavana çarptı.

Kaza, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CDS 557 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce ağaca, ardından da park halindeki karavana çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.