Mersin'in Mut ilçesinde trajik bir olay meydana geldi. Orman İşletmesi'nde görevli 39 yaşındaki Şuayip Kaya, boşanma aşamasındaki 42 yaşındaki hemşire eşi Ayfer Kaya'yı, Mut Devlet Hastanesi'nin otoparkında vurarak öldürdü ve ardından intihar etti. Olayın gece saatlerinde gerçekleştiği bildirildi.

Korkunç olay, çiftin hastanenin otoparkında buluşmasının ardından başladı. Aralarında bir tartışma patlak verdi. Bu kavga sırasında Şuayip Kaya, elindeki tabancayı çekip eşine ateş açtı. Ayfer Kaya ağır yaralanırken, kanlar içinde yere yığıldı. Şuayip Kaya, daha sonra bu kez tabancayı kendi başına dayayarak intihar etti.

Olayın duyulmasının ardından hemen sağlık ekipleri ve polis olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri geldiğinde Şuayip ve Ayfer Kaya'nın hayatlarını kaybettiklerini tespit etti. Olay mahallinde yapılan incelemenin ardından Kaya çiftinin cenazeleri morga kaldırıldı.

Kaya çiftinin, 10 ve 4 yaşlarında, biri kanser tedavisi gören iki çocuğu olduğu belirtildi.