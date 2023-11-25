Meteoroloji ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarılara göre kar, fırtına ve sağanak yağışlar Türkiye'ye dönüş yapıyor. Hafta sonu İstanbul'da etkili olması beklenen fırtına ve yağışlı hava, 64 il için sarı ve turuncu alarmlara sebep oldu.

Cumartesi sabahından itibaren başlayacak olan fırtına, özellikle ülkenin batı bölgelerinden başlayıp güneyli yönlerden kuvvetli eserek pazar günü sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı bölgelerinde kuvvetli (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde etkisini arttıracak. Bu durum, İstanbul Valiliği'nin kış lastiği uygulamasını 5 gün öne çekmesine neden oldu.

Tedbirli Olunmalı!

Toplamda 64 il için yapılan sarı ve turuncu alarm uyarıları, halkın tedbirli olması ve güvenlik önlemlerini arttırması konusunda dikkat çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava koşullarının yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtiyor.