Kibar Holding, bu yıl 11. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Rapora göre 2023 yılında kullanılan ham maddenin yüzde 30,9’luk bölümünün geri kazandırıldığı kaydedilirken, Topluluk şirketlerindeki atıkların geri kazanım oranı yüzde 99,1’e çıktı.

Kibar Topluluğu, ekonomik, sosyal ve çevresel performansını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırladığı sürdürülebilirlik raporlarının 11’incisini yayınladı.

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, raporla ilgili yaptığı açıklamada, Kibar Topluluğu’nun 2023’te de yarım asrı aşan geçmişinden aldığı güçle ekonomik kalkınmanın ve toplumsal refahın güçlenmesine katkı sunarken, 100’ün üzerinde ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye ekonomisi için önem arz etmeye devam ettiğini kaydetti. Kayabaşı, Kibar Topluluğu’nun ortaya koyduğu bu başarı tablosunda, ekonomik büyümeyi sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu şekilde gerçekleştirmedeki kararlılıklarının ve bu alanda uluslararası standartlara uygun şekilde sürdürdükleri faaliyetlerinin büyük etkisi bulunduğunu vurguladı. Kayabaşı, Kibar Topluluğu’nda son dört yılda, iklim değişikliği ile mücadele ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak 100’e yakın yeni projeyi hayata geçirdiklerinin de altını çizdi.

Raporda, kaynakların verimli kullanılmasına ve çevresel fayda sağlanmasına hizmet eden bu çalışmalar sayesinde Kibar Topluluğu’nda 2023 yılında kullanılan ham maddenin yüzde 30,9’luk bölümünün geri kazandırıldığı kaydedildi. Rapora göre 2023’te Topluluk Şirketlerindeki atıkların geri kazanım oranı yüzde 99,1’e çıktı.

Tüm uygulamalarında, faaliyetlerinde ve karar mekanizmalarında sürdürülebilir bir yönetim anlayışı benimseyen Kibar Topluluğu, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri kurumsal yönetim ilkeleriyle bütünleştiriyor. Raporda 2019 yılında geliştirilen “Kibar Topluluğu 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi” kapsamında 92 performans göstergesiyle takip edilen 36 hedef için 2023 yılı ilerlemeleri yer aldı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine tam destek

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçmeyi sürdürülebilirlik öncelikleri arasında ele alan Kibar Topluluğu, “BİZ Eşitiz” çatısı altında kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden ve kadınları güçlendiren uygulamaları hayata geçirmeyi sürdürüyor. Rapora göre Kibar Holding’teki kadın çalışan sayısı 2023 yılında, referans yıl olan 2016 yılına göre yüzde 93,2, bir önceki yıla göre ise yüzde 25,3 oranında arttı.

Aynı zamanda Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan Kibar Holding, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik politikaları sonucunda son yedi yılda kadın çalışan sayısını yüzde 54 ve kadın üst düzey yönetici oranını yüzde 42 artırdı. 2023’te, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin Fırsat Eşitliği Modeli sertifikasını almaya hak kazanan Kibar Holding, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına destek amacıyla uzun yıllardır pek çok uygulamayı hayata geçirdi.

Birçok proje hayata geçirildi

Raporda Topluluk şirketlerinin sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiği projelere yer verildi. Kibar Topluğu şirketlerinden Assan Alüminyum’un, biyoçeşitliliği koruma stratejisi çerçevesinde Kocaeli Üniversitesi ile yapılan iş birliği kapsamında, nesli tükenmekte olan ‘Mavi Yıldız’ ve ‘Kum Zambağı’ bitkilerinin ardından ’Riva Sığırkuyruğu’ bitkisinin biyoteknolojik yöntemlerle çoğaltılmasının sağlandığı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre; sürdürülebilir bir enerji geleceği için yenilenebilir enerjiye yatırım yapan holding, enerji yoğun şirketlerinden Assan Alüminyum’un elektrik tüketimi kaynaklı emisyonlarını 2021 yılından itibaren nötrledi. 2023 yılında sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik yatırımlar için Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, IFC)’ndan 90 milyon dolarlık kredi sağlayarak, sektöründe yüzde 100 iklim etiketli yeşil kredi desteği alan ilk şirket oldu. Aynı zamanda 2023 yılında Assan Alüminyum ve İspak, Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project, CDP) kapsamında raporlama yapmaya başladı. Assan Alüminyum, ülkemizde alüminyum sektöründe CDP platformuna katılan ilk şirket oldu.

Geri dönüştürülen hammadde miktarı arttı

Rapora göre Kibar Topluluğu Şirketlerinde geri dönüştürülerek yeniden kullanılan hammadde miktarı son yedi yılda yüzde 58 oranında arttı. Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Atık Su Geri Kazanım Tesisi yatırımıyla da yılda 500 bin metreküpe yakın suyun geri kazanımı sağlandı.

‘Kibar Gönüllüleri’ platformuyla beş yılı aşkın süredir eğitim ve çocuk alanlarında 500’ü aşkın gönüllüyle 100’e yakın proje gerçekleştirdi. 2023 yılında beş bölgeyi daha dahil ederek etki alanı genişletildi.

2023 yılında, alanında kapsayıcılığı açısından dünyada bir ilk olan ‘Kibar Holding Tedarikçi Sürdürülebilirlik Programı/K-STAR’ da devreye alındı. 100’den fazla ülkedeki büyük ölçekli ve KOBİ statüsündeki beş bini aşkın tedarikçi ve müşteriden oluşan ekosistem, sürdürülebilirlikte iş ortağına dönüştürüldü. Topluluğun tüm paydaşlarına özel tasarlanan sürdürülebilirlik eğitim programları ile de etki alan genişletildi.

Kibar Holding Sürdürülebilirlik Bilgi Yönetim Sistemi, uluslararası alanda kabul gören sürdürülebilirlik standartları kapsamındaki verilerin dijital ortamda toplandığı, analiz edildiği, sorgulandığı ve raporlandığı bir sistem olarak uygulamaya koyuldu ve karar alma mekanizmalarına entegre edildi.

Raporda; katılımcı, yenilikçi, çevreye duyarlı, insan ve toplum odaklı bir yönetim anlayışını benimseyen Kibar Topluluğu’nun, tüm faaliyetlerinde ve karar alma mekanizmalarında ekonomik, sosyal ve çevresel unsurları dikkate alan, ‘Kibar Topluluğu 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi’ ışığında çalışmalarını sürdürerek, somut hedefleri doğrultusunda yoluna devam ettiği vurgulandı.