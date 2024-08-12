Sivas Belediyesi bünyesinde sosyal yardım faaliyetlerini sürdüren Hayat Ağacı Derneği’nin 4. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

SİVAS (İGFA) - 2005 yılından bu yana Gıda Bankası aracılığıyla veren el ile alan eli buluşturan derneğin 4. Olağanüstü Genel Kurulu, Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya; Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve dernek üyeleri katılım sağladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan genel kurul; yönetim kurulu, denetim kurulu ve mali bilançonun okunması ve ibrası ile devam etti. Gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından, yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçildi.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, genel kurulda derneğin yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Hayat Ağacı Derneği’nin ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini belirten Başkan Uzun, şimdiye kadar maddi ve manevi katkılarıyla yardım faaliyetlerinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yapılan genel kurulda seçilen yeni yönetim asil üyeleri ise şöyle;

• Ramazan Baker

• Mustafa Topçu

• Erdal Sarılar

• Murat Türkoğlu

• İshak Kaan Usta

• Necati Şahin

• Orhan Demirok

• İbrahim Yıldız

• Ahmet Bayrak

• Süleyman Yüksek