İstanbul Dünya Uyuşturucu İle Mücadele Eğitim Derneği (DUMED) Tekirdağ İl Başkanı Erol Arslan, basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Tekirdağ’da yeni yapılanan bir dernek olduklarını kaydeden İstanbul DUMED Tekirdağ İl Başkanı Erol Arslan, gençleri toplumsal hayatın içine dahil edecek önemli projelerin hayata geçirilebildiği takdirde uyuşturucuyla mücadele konusunda yol alınabileceğini söyledi ve uyuşturucu ile mücadele konusunda güvenlik güçlerinin titiz ve özenli çalışmaları hayata geçirdiklerinin de altını çizdi.

Derneğin faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Başkan Arslan, Tekirdağ merkez ve ilçelerinde teşkilatlandıklarını, amaçlarının gençleri uyuşturucu illetinden uzak tutmak olduğunu, bu kapsamda seminerler ve farkındalık projeleri hayata geçireceklerini belirterek; “Dernek olarak Zonguldak Ereğli’de bir rehabilitasyon merkezi kuruyoruz. Şu an inşaatı sürüyor. Trakya bölgemize de benzeri bir projeyi hayata geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

Süleymanpaşa’da Belediye İş Merkezi 3. Kat’ta dernek binalarının bulunduğunu ve uyuşturucudan kurtulmak isteyen gençlere kapılarının açık olduğunu vurgulayan Arslan, “Tekirdağ’ın tüm ilçelerinde yapılanarak; Tekirdağ genelinde bütün ilçelerde uyuşturucu batağına düşen gençlerimizi bulup, topluma yeniden kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

İstanbul DUMED Muratlı İlçe Başkanı Halil Karıs ise, Muratlı’da da bir ekip oluşturarak; evvela okullarda uyuşturucu ile mücadele doğrultusunda okul yöneticileri, öğretmenler ve okul aile birlikleri ile istişarelerde bulunacaklarını belirtti.