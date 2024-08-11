Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde hayata geçen çevre dostu proje vatandaşa da katkı sağlıyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, çevre dostu bir projeye imza attı. Evde kullanılan sıvı yağların lavabolara dökülmemesi konusunda uyarıda bulunan Başkan Tekin, “Evde kullandığınız sıvı yağları musluklulara dökmüyorsunuz bize getiriyorsunuz. Biz atık yağlarınızın yerine sıvı bulaşık deterjanı veriyoruz. Hem çevremize sahip çıkalım hem de bizim ufakta olsa hediyemiz ile ekonomimize katkı sağlayalım” ifadelerine yer verdi.

Hayata geçen bu çevre dostu projeden de birçok vatandaş memnun kaldığını belirtti.