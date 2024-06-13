Pandemi döneminde popüler hale gelen moto kuryecilik, son bir kaç yılda hızla gelişip önemli bir sektör haline geldi. Türkiye genelinde bir firmada sigortalı olarak çalışan moto kurye sayısının yaklaşık 140 bin, sigortasız çalışanlarla birlikte ise bu sayının 350 binleri bulduğu tahmin ediliyor.

Firmalarda sigortalı olarak çalışan moto kuryeler için vergilendirme yönünden herhangi bir sıkıntı yok. Sorun, moto kuryelerin bir işverene bağlı olmadan kendi hesabına çalışması ve gelir elde etmesiyle ortaya çıkıyor. Bu sektörde sigortasız çalışanların elde ettiği gelirin ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekiyor. Bu da ticari kazanç sahibi olarak mükellefiyet kaydı, defter tutma, beyanname verme gibi birçok vergisel yükümlülüğün yerine getirilmesini içeriyor.

Moto kuryecilik faaliyetini gelir vergisi kapsamına alması öngörülen düzenlemenin 2025 yılı başından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak: ekonomim.com