Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçedeki kreş sayısını artırmak için yaptıkları çağrının olumlu bir yanıt aldığını belirterek, “Hedefimiz 5 yılda 25 kreş yapmak,” dedi.

Belediye, kadınların iş ve sosyal yaşamlarına destek olmak, çocukların kaliteli eğitim almasını sağlamak için kreş sayısını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Minareliçavuş Mahallesi’nde Özdilek Holding’in desteğiyle inşa edilecek kreşin ardından, Dumlupınar Mahallesi’nde inşa edilecek Muhammed Enes Leman Kreşi için de protokol imzalandı. İmza törenine Başkan Özdemir ve Hanzade İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abuzer Leman'ın yanı sıra diğer yetkililer katıldı.

Başkan Özdemir, konuşmasında, “Nilüferliler’in dayanışması devam ediyor,” ifadelerini kullanarak, kadınların iş ve sosyal hayatlarına özgürce devam edebilmeleri için kreş ve yurt taleplerine yanıt veren Leman Ailesi’ne teşekkür etti. Kreşte, 17 yaşında hayatını kaybeden Muhammed Enes Leman’ın isminin yaşatılacağını vurgulayan Özdemir, kreşin önümüzdeki yıl Eylül ayında açılmasının hedeflendiğini belirtti.

Kreş, 1630 metrekarelik alanda 7 sınıf ile projelendirilecek ve tamamlandığında 112 öğrenciye eğitim verecek. Abuzer Leman, kreş inşaatının hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanmasını dileyerek, Nilüfer Belediyesi’ne bu fırsatı verdikleri için teşekkür etti. Başkan Özdemir, “Nilüfer’i Nilüferlilerle birlikte yönetmek, ortak akılla kararlar almak istiyoruz,” diyerek sözlerini tamamladı.