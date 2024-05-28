Bursalı hayırsever iş insanı Veysel Bakgör, korona salgınında hayatını kaybeden annesi Remziye Bakgör için Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) eğitimine devam eden öğrencilerin faydalanması amacıyla özel bir bina yaptırdı.

Ziraat Fakültesi bünyesinde hizmete sunulan “Remziye Bakgör Ziraat Öğrenci Yaşam Merkezi”, uygulama yapan öğrenciler için çok amaçlı bir mekan olarak tasarlandı. Merkezin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, rektör yardımcıları, önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Bak Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Destekler motive ediyor

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, hayırsever iş insanı Veysel Bakgör’ün bugüne kadar üniversiteye farklı konularda çok sayıda katkıda bulunduğuna dikkati çekti. Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Üniversite yönetimi olarak ne zaman Veysel Bakgör’ün kapısını çalsak, kendisi bizi her zaman en iyi şekilde karşıladı ve elinden gelen desteği verdi. Bu eser için de aynı şekilde bizi kırmadı ve önceki rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz hocamız zamanında yapımı için destekte bulundu. Bugün de sonuna geldik ve açılışını yapıyoruz. Hepinizin bildiği gibi yer aldığımız Araştırma Üniversiteleri liginde daha üst sıralara çıkmak için mücadele ediyoruz. Bunun için nitelikli çalışmalar ve projeler üretilmesine odaklandık. Bu yolda bizlere maddi ve manevi anlamda destek veren hayırsever iş insanlarımız oluyor. Veysel Bakgör de bunların başında geliyor. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyor, merkezimize ismini veren Remziye hanıma da Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekânı cennet olsun. Binamız da öğrencilerimize, fakültemize ve üniversitemize hayırlı olsun” dedi.

“Gururlu ve heyecanlıyız”

Bak Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör ise son derece heyecanlı olduğunu belirterek, “Gençlerimiz, geleceğimizin teminatıdır. Burada en iyi şekilde eğitim almaları gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla da uygulama noktasında ihtiyaç duyulan staj binası ihtiyacına öncülük etmemiz bizim için ayrıca bir gurur vesilesidir. Bu binanın yapılmasına katkı sağlayan bizden başkaları da var. Mustafa Bayraktar bu işin öncülerindendir. Bu işlerde samimiyet çok büyük bir önem taşıyor. Sonuç olarak bina bitti ve hamdolsun bugün kullanıma açıyoruz. Gençlerimize, fakültemize ve üniversitemize faydası olması bizleri gururlandıracaktır. Üniversitemize bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeye gayret edeceğiz. Eserin hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Fakültenin ilk hayırsever eseri

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut da gıda arz ve güvenliğinin öncelikler arasında geldiğine işaret etti. Yeterli miktarda sağlıklı ve kaliteli gıda üretiminde iyi yetiştirilmiş teknik personele ihtiyaç duyulduğunu belirten Prof. Dr. İlhan Turgut, “Staj ve uygulama dersleri, teorik bilgileri pekiştirmek açısından çok önem taşıyor. Bu derslerin daha etkin yapılabilmesi için böyle bir tesise ihtiyacımız vardı. Öğrencilerimizin de bunu hak ettiğini düşünüyorduk. Bu olanağı bize sağlayan Veysel Bakgör’e şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Aynı zamanda bu bina, fakültemize hayırsever tarafından yapılan ilk bağıştır. Salgında kaybettiği annesinin ismini verdik. Remziye annemize Allah’tan rahmet diliyoruz. Binamızı çok yoğun kullanacağız. Fakültemizde okuyan tüm öğrencilerimiz Staj derslerini bu binada yapacak. Ayrıca yemek ve diğer ihtiyaçlar için de bu binadan faydalanılacak. Destek ve katkı veren herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

Törende konuşan önceki dönem rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise, “İnsan öldükten sonra 3 şeyden dolayı amel defterine sevaplar yazılmaya devam eder. Bu 3 şey; sadaka-ı cariye, kendisinden faydalanılan ilim ve hayırlı işler yapan salih evlatlardır. İşte bu binada insanın amel defterine yazılmaya devam eden her şey mevcuttur. Böyle bir güzel işe vesile olduğu için Veysel Bakgör’e, Mustafa Bayraktar’a, Rektörümüz ve rektör yardımcılarımıza, dekan hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” açıklamasında bulundu.

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte davetliler ve öğrenciler hep birlikte binayı inceledi.