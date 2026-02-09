Ramazan ayı süresince ilçe genelinde özellikle fırınlar, marketler, kasaplar, pastaneler, lokantalar ve toplu tüketim yerleri başta olmak üzere tüm gıda işletmelerinde denetimlerin sıklaştırıldığı bildirildi. Yapılan denetimlerde hijyen şartları, etiket bilgileri, son tüketim tarihleri ve ürünlerin muhafaza şartları titizlikle kontrol ediliyor.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, halk sağlığının korunmasının öncelikleri olduğunu belirterek, 'Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Tüketicilerimizin karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirmeleri büyük önem taşımaktadır' dedi.